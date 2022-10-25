Ebru Şallı şiddet gördüğü iddialarına ateş püskürdü: Artık herkes bir kendine gelsin - Son Dakika
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Ebru Şallı şiddet gördüğü iddialarına ateş püskürdü: Artık herkes bir kendine gelsin

25.10.2022 15:45

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddia edilmiş, bir görgü tanığı açıklamasında, "Ebru hanım bize göğsüne darbe aldığını söyledi" ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişme sonrası Şallı'dan yeni açıklama geldi.

Manken Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş, iki yıllık birlikteliğin ardından 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Bir dönem ilişkilerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un, Emirgan'da seyir halindeki araçta tartıştıkları ve ünlü modelin fiziksel şiddet gördüğü iddia edildi.

"ÇIĞLIK SESİ DUYDUK"

Ebru Şallı'yı araçtan kurtararak olay yerine polis çağıran görgü tanığı 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. Şallı'nın olay sırasında şoka girdiğini söyleyen görgü tanığı detaylı şekilde anlattı. Görgü tanığı "8 Ekim saat 14.30 sularında Emirgan'dan Beşiktaş'a doğru giderken tam bu kahvaltı yapılan mekanlar sebebiyle oluşan trafikte sıkışmış halde ilerlerken bir anda çığlık sesi duyduk" diyen görgü tanığı şunları söyledi: "Önce çocuk düştü sandık ve tepki vermedik. Daha sonrasında çığlık gittikçe arttı. Artık dayanamadık. 'Ne oluyor' diye arkamızı döndüğümüzde arkadaki araçta bir kadının inmeye çalıştığını, adamın ise zorla kapıyı kapattığını ve kadının üstüne abanarak hem bir yandan eliyle direksiyonu kontrol ettiğini, bir yandan da kadını kapının ucuna kadar sıkıştıracak şekilde ittiğini gördük.

Şiddet iddiası sonrası Ebru Şallı, daha fazla dayanamadı: Artık herkes bir kendine gelsin!

"SÖZLÜ VE FİZİKSEL ŞİDDET VARDI"

Görgü tanığı sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem sözlü şiddet vardı hem de kadını darp ediyordu. Araçtan indik. Halam camları yumrukladı. Babam da arabayı önüne kırdı. Sonra (Uğur Akkuş) aracı durdurup 'Biz aramızda tartışıyoruz, ben onu indireceğim' dedi. Araçtan inerek kendisi kapıyı açtı eşine. Şallı'yı araçtan biz çıkardık. Titremiş, korkmuş, şok halindeydi. Sakinleşsin diye kendi aracımıza aldık. 'Bir yeriniz acıyor mu?' diye sorduğumuzda bize göğsüne darbe aldığını, göğsünün acıdığını söyledi."

Şiddet iddiası sonrası Ebru Şallı, daha fazla dayanamadı: Artık herkes bir kendine gelsin!

YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Haberler karşısında sessiz kalmayı tercih eden Ebru Şallı, Instagram sayfasında yeni bir yazılı açıklama yayınladı. Ebru Şallı şu ifadeleri kullandı: "Artık bir şey yazmak ve açıklamak istemiyorum. Ben açıklamamı yaptım. Bunun üzerine birilerini yayına bağlayıp devam etmek nedir ya? Beni çağırdınız her yere çıkmam için... Çıkmıyorum çünkü anlatacak bir şeyim yok. Sordunuz bende açıklamamı yaptım. Bitti konu kapandı. Siz aile değil misiniz? Aile arasında, karı koca arasında tartışma da olur, fikir ayrılıkları da olur. Sizde olmuyor mu hiç?

Şiddet iddiası sonrası Ebru Şallı, daha fazla dayanamadı: Artık herkes bir kendine gelsin!

"ROBOT GİBİ Mİ YAŞIYORSUNUZ?"

Şallı sözlerine şu şekilde devam etti: "Yoksa robot gibi mi yaşıyorsunuz anlamadım. Şiddet görsem zaten söylerim, ayrıca şikayetimi de yaparım. Annem yapsa onu da şikayet ederim. İstediğiniz Ebru'yu daha çok üzmekse, oldu. Basardınız! ya hanginiz benim yaşadığım emsali olmayan acıyı yaşadı? Ve bu acıya kim katlanabilir? Hiç mi empati yapamıyorsunuz? Evladını kaybetmiş bir anne var karşınızda! Asıl şiddeti siz uyguluyorsunuz bana! Artık herkes bir kendine gelsin!"

Kaynak: Snob Magazin
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Ebru Şallı şiddet iddialarını kabul etmedi! Görgü tanıdığı ise yaşananları anlattı Ebru Şallı şiddet iddialarını kabul etmedi! Görgü tanıdığı ise yaşananları anlattı

Uğur Akkuş, Ebru Şallı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Şallı şiddet gördüğü iddialarına ateş püskürdü: Artık herkes bir kendine gelsin - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ebru Şallı şiddet gördüğü iddialarına ateş püskürdü: Artık herkes bir kendine gelsin - Son Dakika
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