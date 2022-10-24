Seren Serengil, eve eskort çağırdığı söylenen Reha Muhtar hakkında konuştu: O eve kadın girmiyor

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın kızlarına şiddet uyguladığını ileri sürerek dava açtı. Mahkeme, çiftin çocuğunun velayeti babadan alarak geçici olarak anneye verilmesine karar verdi. Geçtiğimiz günlerde kızına bağırdığı ses kaydı ortaya çıkan Muhtar'ın bu sefer de evine eskort çağırdığı iddia edildi. Sosyal medya hesabından yatak odasının videosunu yayınlayarak eskort iddiasını yalanlayan Muhtar'ın bir destek de Seren Serengil'den geldi.

"REHA MUHTAR'IN HAYATINI İZLEME ŞANSIM OLDU"

Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un sorularını yanıtlayan Seren Serengil, yıllardır aynı ortamda bulunduğu Reha Muhtar'ın babalığı ve özel hayatı hakkında konuştu. Reha Muhtar'ın babalığına saygı duyduğunu söyleyen Serengil, "Reha Bey ile dost ya da arkadaş değilim. Fakat enteresan şekilde yıllardır birbirimizin hiçbir şekilde haberi olmadan hep birlikte tatile çıkıyoruz. Bindiğimiz uçağın saati bile aynı oluyor. Reha Bey'in dışarıdan sert bir mizacı var, dediğim dedik bir adam. Ama o kadar iyi bir baba ki... Tatillerde hep aynı yerde olduğumuz için hayatını izleme şansım oldu ve çok saygı duydum" dedi.

"ÇOCUĞUNA FİSKE VURACAK BİR ADAM DEĞİL"

Ünlü ismin çocuğuna bağırdığı ses kaydı hakkında konuşan Seren Serengil, sözlerine şöyle devam etti: "Çocuklara 1 yaşından beri Reha Bey baktı. Onları uzaktan izlediğim için Allah herkese böyle bir baba nasip etsin dedim. Velayet babada olduğu için anne de sadece görüş günlerinde görüyor. 4 yılda bir Reha Muhtar'a velayet davası açıyor ve daha önce mahkeme velayeti vermedi. Reha Bey çocuğuna fiske vuracak bir adam değil. Kendisi dayak yer ama çocuğuna vurmaz. Siz çocuğunuz yanlış bir şey yaptığını görseniz bağırmaz mısınız? Ben ne dayaklar yedim annemden."

"KIZININ ÖYLE BİRİYLE KONUŞTUĞUNU GÖREN HER BABA TEPKİ VERİR"

Çocuğunun laptoptan uyuşturucu kullanan biriyle mesajlaştığını gören her anne ve baba tabi ki de tepki gösterir. Ses kaydı '5 dakika' diyor hep. O bilgisayarı bana vereceksin dediği süre. Döven bir adam 5 dakika istemez. Belli ki ses kaydı kırpılmış. Bu tip çekişmeler sonunda çocuklara zarar veriyor. Küçük çocuk Poyraz babasıyla inanılmaz mutlu ve babasıyla ilişkileri çok güzel. 20 gündür onlala birlikteyim ve gözlemledim. Bu zaman kadar bu adam tehlikeli ve deli değildi de şimdi mi oldu?"

"HAYATINI ÇOCUKLARINA ADADIĞI İÇİN EVİNE KADIN GİRMİYOR"

"Mal varlığı çok kuvvetli bir adam. 'Bu mahkeme sürecinde kalp krizi geçirirsem her şeyim çocuklarıma kalacak. Herkes de bundan faydalanacak. Bunu yapmaya çalışıyorlar' diyor. Bu çok acı bir şey. Etrafı çok ama yalnız biri. Hayatına çocuklarına adadığı için bu zamana kadar hayatına kadın girmiyor. O eve bir kadın girmiyor, kimse bunu ispatlayamaz. Bunu söylerlerse anca iftira atmış olurlar. Ana haber bültenlerinden iş teklifi geldi ama kabul etmedi. Çocuklarını okula bırakıp aldığı için. Aynı bir anne gibi. Çocuklar büyüme çağındalar ve kim izin vermezse diğerine gitmek istiyor. Hepimiz öyleydik. Bir çocuk anne izin verirse ona gitmek ister. Bu babanın çocuğu dövdüğü anlamına gelmez."