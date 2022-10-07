Sıla...KAPALI GİŞE GELENEĞİNİ SÜRDÜRDÜ

KerkiSolfej'in düzenlediği sonbahar konserleri kapsamında açıkhavayı dolduran binlerce hayranını 'Velhasıl' şarkısıyla selamlayan sanatçı, alkışlarla şarkısını seslendirdi. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği konserde tüm şarkılarına eşlik eden misafirler keyif dolu anlar yaşadı.

Sıla, son albümünden 'Suskun' şarkısına eşlik eden seyircisine: "Bu şarkıyı bu kadar seveceğinizi bilsem o zaman acılarımın kıymetini bilirdim. Sizinle hep birlikte söylemek o kadar değerli ki." sözleriyle teşekkür etti. Coşku ve enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakan Sıla, en sevilen şarkılarından oluşturduğu özel repertuvarı ile sahnede kaldığı 2 saat boyunca kulakların pasını sildi.

Öte yandan başarılı sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında meslektaşı Melek Mosso'da yer aldı.

Konser maratonunda dur durak bilmeyen Sıla ekim ve kasım ayında; 8 Ekim Cumartesi Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 14 Ekim Cuma Antalya Açıkhava, 15 Ekim Cumartesi Alanya Açıkhava Tiyatrosu, 17 Ekim Pazartesi Diyarbakır, 25 Ekim Salı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 4 Kasım Cuma Zorlu PSM Turkcell Sahnesi, 25 Kasım Cuma Ankara ATO Congresium, 26 Kasım Cumartesi Kayseri Kadir Has Kapalı Spor Salonunda sahne alacak.