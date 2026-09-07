Simge Sağın’dan olay dans! Sahnedeki cesur hareketleri dikkat çekti

İstanbul’da sahne alan Simge Sağın, sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla hayranlarına keyifli bir gece yaşattı. Enerjisi ve sahne performansıyla dikkat çeken şarkıcı, iddialı kostümüyle de göz doldurdu.

Konserin ilerleyen dakikalarında ritmi yükselten Sağın, dans performansıyla sahnedeki enerjisini artırdı. Ünlü şarkıcının hareketleri, konserin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

SİBEL CAN’A GÖNDERME YAPTI

Simge Sağın, sahne şovunun bir bölümünde Sibel Can’ın hafızalara kazınan sahne figürlerini anımsatan hareketler sergiledi. Sağın’ın bu dansı, konseri izleyenler tarafından ilgiyle karşılandı.

Ünlü şarkıcı, güçlü sesi ve sahnedeki enerjisinin yanı sıra dans performansıyla da geceye damga vurdu.