Simge Sağın’dan olay dans! Sahnedeki cesur hareketleri dikkat çekti - Son Dakika
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Simge Sağın’dan olay dans! Sahnedeki cesur hareketleri dikkat çekti

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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Simge Sağın, İstanbul konserindeki enerjik performansı ve dikkat çeken dansıyla izleyenlerden alkış aldı.

İstanbul’da sahne alan Simge Sağın, sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla hayranlarına keyifli bir gece yaşattı. Enerjisi ve sahne performansıyla dikkat çeken şarkıcı, iddialı kostümüyle de göz doldurdu.

Simge Sağın’dan olay dans! Sahnedeki cesur hareketleri dikkat çekti

Konserin ilerleyen dakikalarında ritmi yükselten Sağın, dans performansıyla sahnedeki enerjisini artırdı. Ünlü şarkıcının hareketleri, konserin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Simge Sağın’dan olay dans! Sahnedeki cesur hareketleri dikkat çekti

SİBEL CAN’A GÖNDERME YAPTI

Simge Sağın, sahne şovunun bir bölümünde Sibel Can’ın hafızalara kazınan sahne figürlerini anımsatan hareketler sergiledi. Sağın’ın bu dansı, konseri izleyenler tarafından ilgiyle karşılandı.

Simge Sağın’dan olay dans! Sahnedeki cesur hareketleri dikkat çekti

Ünlü şarkıcı, güçlü sesi ve sahnedeki enerjisinin yanı sıra dans performansıyla da geceye damga vurdu.

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Son Dakika Magazin Simge Sağın’dan olay dans! Sahnedeki cesur hareketleri dikkat çekti - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • 0206 0206:
    Herkesi ünlü yaptınız gitti ya 5 0 Yanıtla
  • muttalip tecir muttalip tecir:
    Ahlaksızlık ne zamandan beri cesurluk oldu 4 0 Yanıtla
  • muttalip tecir muttalip tecir:
    Ahlaksızlık ne zaman cesurluk oldu 3 0 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    bunun da pohu cikti 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Simge Sağın’dan olay dans! Sahnedeki cesur hareketleri dikkat çekti - Son Dakika
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