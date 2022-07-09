Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine giren Müge Anlı sosyal medya hesabından soyadını değiştirdi - Son Dakika
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Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine giren Müge Anlı sosyal medya hesabından soyadını değiştirdi

09.07.2022 11:38

Sunucu Müge Anlı, programının canlı yayınında evleneceğini açıklamıştı. 25 Haziran'da Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan Anlı, sosyal medya hesabında soyadını değiştirdi.

ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Niahtan gelecek fotoğraf beklenirken ünlü sunucudan sürpriz bir hamle geldi.

MÜJDEYİ CANLI YAYINDA VERMİŞTİ

Müge Anlı, "Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermeye karar verdim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartmaya gerek yok. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istiyorum. Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu" açıklamasını yapmıştı.

SADE NİKAH

Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu, 25 Haziran Cumartesi günü aile arasında yapılan sade bir nikah ile hayatlarını birleştirdi.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Bir süredir gözlerden uzak olan ünlü Sunucu, nikahtan 2 hafta sonra sosyal medya hesabına 'Yüzbaşıoğlu'nu da ekledi.

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Şinasi Yüzbaşıoğlu, Müge Anlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine giren Müge Anlı sosyal medya hesabından soyadını değiştirdi - Son Dakika


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