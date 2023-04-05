SİYAD 55. Türk Sineması Ödülleri sahiplerine kavuştu! Kurak Günler'e 6 ödül birden gitti - Son Dakika
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SİYAD 55. Türk Sineması Ödülleri sahiplerine kavuştu! Kurak Günler'e 6 ödül birden gitti

05.04.2023 12:22

Sinema Yazarları Derneği'nin düzenlediği, 'SİYAD 55. Türk Sineması Ödülleri' törenle sahiplerine kavuştu. Gecede En İyi Film Ödülü'nü Emin Alper'in yazıp yönettiği 'Kurak Günler' kazandı. Selahattin Paşalı, Kurak Günler'deki başarılı oyunculuğuyla 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü, Bergen'deki performansıyla Farah Zeynep Abdullah 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı. Büyük gecede Kurak Günler ekibi toplamda 6 ödül birden aldı.

Sinema Yazarlar Derneği'nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği Türk Sineması ödülleri, İstanbul Kültür Sanat Vakfı Nejat Eczacıbaşı salonunda gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Cem Davran'ın yaptığı gecede birçok ünlü isim ödül aldı.

KURAK GÜNLERİ FİLMİNE ÖDÜL YAĞDI

Selahattin Paşalı, Ekin Koç ve Emin Alper gibi birçok ünlü isim de törene katıldı. En İyi Film ödülü 'Kurak Günler'e verilirken, En İyi Yönetmen ödülünü Kurak Günler'in yönetmeni Emin Alper kazandı. En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise Kurak Günler'deki başarılı oyunculuğuyla Selahattin Paşalı'ya gitti. En İyi Senaryo ödülü yine 'Kurak Günler'in yönetmeni Emin Alper'in eseri olarak belirlenirken, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Jale Arıkan (Kerr) ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Erol Babaoğlu (Kurak Günler) ödülleri kazandı.

En İyi Kadın Oyuncu ödülü, 'Bergen' filmindeki performansıyla Farah Zeynep Abdullah'ın oldu.

'SİYAD 55. Türk Sineması Ödülleri sahiplerini buldu! Kurak Günler ekibi 6 ödül birden aldı

EKİN KOÇ: YER ALDIĞIM PROJEDEKİLER ÖDÜL ALDI

Gecede Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülüne aday gösterilen Ekin Koç, "Burada olduğum için mutluyum. Biraz hile yapmış olabilirim. Ben kişisel bir ödül kazanamadım, fakat ödül alan insanlardan çoğu, benim içinde yer aldığım projelerde olduğu ve ödül aldıkları için mutlu oldum. Benim için güzel bir geceydi" dedi.

'SİYAD 55. Türk Sineması Ödülleri sahiplerini buldu! Kurak Günler ekibi 6 ödül birden aldı

"SAHNEDE BÜTÜN ÇİÇEKLERİ KOPARABİLİRLER AMA BAHARIN GELMESİNİ ENGELLEYEMEZLER"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan Erol Babaoğlu, "Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmek gerçekten önemli. SİYAD benim çok önemsediğim bir kurum, faaliyetlerini sürmesi istediğim bir kurumdur. Murat Özer ve Sungu Çapan'ı buradan bir kere daha anmak isterim. Tüm Kurak Günler ekibine ve Emin Alper'e teşekkür ederim. Gerçekten burada olmak güzel, bugün en çok söylenen kelimeleri söylemek istiyorum. Güzel bir bahar olacak. Sahnede de söylediğim gibi bizle hatırlama üzerine iş yapıyoruz. Yazarak, oynayarak ve çekerek hem iyiliği hem kötülükleri hatırlatmaya çalışıyoruz. Kötülüğün kahkaha atarak üzerimize yürüdüğü bir çağda, dimdik duran bütün çiçeklerle beraber hissediyorum kendimi. Sahnede bütün çiçekleri koparabilirler ama baharın gelmesini engelleyemezler" diye konuştu.

'SİYAD 55. Türk Sineması Ödülleri sahiplerini buldu! Kurak Günler ekibi 6 ödül birden aldı
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Son Dakika Magazin SİYAD 55. Türk Sineması Ödülleri sahiplerine kavuştu! Kurak Günler'e 6 ödül birden gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: SİYAD 55. Türk Sineması Ödülleri sahiplerine kavuştu! Kurak Günler'e 6 ödül birden gitti - Son Dakika
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