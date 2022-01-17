Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı

Sivas'ta hafta sonunu eğlenceli bir şekilde geçirmek isteyen binlerce kişi, ünlü şarkıcı Manuş Baba'nın konserine akın etti. Ancak hayranlarını saatlerce bekleten Manuş Baba, soğuğu bahane edip sahneye çıkmadı. Tepkilerin odağı olan Manuş Baba ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak neden sahneye çıkmadığını anlattı.

"HAYATIMIZI RİSKE ETMEMEK İÇİN İPTAL ETTİK"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda konser için gerekli önlemlerin alınmadığını söyleyen Manuş Baba, sözlerine şöyle devam etti: "Sizlerle kavuşmayı heyecan ve özlem ile beklediğimiz Sivas Yıldız Dağı konserimizi, teknik sözleşmemizin uygulanmaması ve bütün ısrarlarımıza rağmen sahnenin kar ve tipiye uygun kurulmamasından dolayı, sahneyi kuran teknik ekibin, siz dinleyicilerimizin, bizim ve görevli ekiplerin hayatını riske etmemek (yüksek voltaj, elektrik çarpması, yangın, sahne iskeletinin devrilme riski gibi...) adına ne yazık ki iptal etmek zorunda kaldık."

Sivas konserine gelen vatandaşlar

"MAĞDURİYET İÇİN ÖZÜR DİLERİZ"

"Buraya kadar gelip kavuşmamız adına aynı heyecanı sizlerle taşıyıp konserimizi gerçekleştirebilmek için bütün şartları zorlayıp elimizden geleni bütün ekip arkadaşlarımla yapmamıza rağmen konseri gerçekleştirebilmemiz mümkün olmamıştır. Sahneye çıkmak istemediğimize dair anons hiçbir gerçeği yansıtmadığı gibi hitap tarzı beni ve ekip arkadaşlarımı derinden üzmüştür. Kıymet verip konser alanına gelen değerli Sivas dinleyicilerimizden yaşanılan mağduriyet adına özür dileriz. En yakın zamanda tekrar buluşabilmek, kavuşabilmek dileklerimle."