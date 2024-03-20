Son Akşam Yemeği, İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali'nde büyük ilgi gördü, beş farklı kategoride ödülün sahibi oldu
İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali'nin bu yıl en dikkat çekici yapımı Son Akşam Yemeği oldu. Uludüz Medya tarafından düzenlenen, Piramid Sanat ve Hacettepe Üniversitesi Türk-Alman İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin desteğiyle gerçekleştirilen festival, 15 Mart 2024 tarihinde 38 ülkeden 1283 başvuru ve 130 dereceye giren film ile izleyicilerle buluştu.
Son Akşam Yemeği, beş farklı kategoride ödüle layık görülerek festivalin en çok konuşulan ve övgü alan yapımı oldu. Levent Onan'a En İyi Yönetmen ödülünü kazandıran Son Akşam Yemeği, festivalin en prestijli ödüllerini toplamayı başardı.
Film, ayrıca En İyi Uzun Metraj Film, En İyi Sinematograf, En İyi Kadın Oyuncu (Pelin Akil ve Azra Aksu) ve En İyi Erkek Oyuncu (Onur Tuna ve Engin Şenkan) kategorilerinde de ödül aldı.
Festivalin basın toplantısı, Festival Direktörü Dr. Görkem Uludüz, Onur Üyesi Bedri Baykam ve jüri üyeleri Nedim Aka, Bulut Özdemir, Gamze Lim'in katılımıyla Piramid Sanat'ta yapıldı.
Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde gerçekleşen toplantıda kazanan filmler açıklandı.
Kültürler arası bir köprü görevi gören İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali, sinema dünyasında yeni bakış açıları ve yaratıcı eserleri teşvik etmeye devam edecek.
Sanatın birleştirici gücüyle dünyanın dört bir yanından sanatçıları ve izleyicileri bir araya getiren festival, gelecek yıl da sinemaseverleri benzersiz bir deneyime davet ediyor.
EN İYİ KISA FİLM
- Returning to Earth (ABD), Tim Hunter
- RED (Fransa), Balthazar Rechert
- The Apple (Türkiye), Mehmet Acaruk
- Forbidden (Çekya), Charlotte Vacková
- Pit (Rusya), Roman Boyko, Dimitry Paschnyuk
- La Crox (Fransa), Jors Fleurot
- Experence (Slovenya), Matc Erzen
EN İYİ KISA BELGESEL FİLM
- Save Generation Ua (Ukrayna), Roman Blazhan
- Colours of Provence (Fransa), Renaud Cont
- Mission Microbiome (Fransa), Giulia Grossmann
- The Woodland Threshold (Fransa), Giulia Grossmann
EN İYİ BELGESEL UZUN METRAJ FİLM
- Blue Carbon: Unleashing Nature's Superpower (İngiltere), Nicolas Brown
- Brother (Bosna Hersek), Ajdin Kamber, Vanja Stokic
- Köşe Başı Beklerim (Türkiye), Neslihan Kultur
EN İYİ YÖNETMEN
- Mehmet Acaruk, The Apple (Türkiye)
- Levent Onan, Son Akşam Yemeği (Türkiye)
EN İYİ ÖĞRENCİ KISA FİLM
- Monday Mourning (ABD), Dustin Kahia
EN İYİ UZUN METRAJ FİLM
- Son Akşam Yemeği (Türkiye), Levent Onan
EN İYİ ÖĞRENCİ YÖNETMEN
- Vuruyor Gol Oluyor (Türkiye), Berk Ali Çekmez
EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM
- Numbers (Türkiye), Deniz Türker
EN İYİ SİNEMATOGRAF
- Son Akşam Yemeği (Türkiye), Levent Onan
- Forbidden (Çekya), Charlotte Vacková
EN İYİ KADIN OYUNCU
- Zuzana Valešová, Forbidden (Çekya)
- Pelin Akil ve Azra Aksu, Son Akşam Yemeği (Türkiye)
- Begüm Arslan, Domino (Türkiye)
EN İYİ ERKEK OYUNCU
- Onur Tuna ve Engin Şenkan, Son Akşam Yemeği (Türkiye)
EN İYİ FRAGMAN
- Anadolu Kadim Doğa (Türkiye), Burak Doğansoysal
EN İYİ ÖĞRENCİ UZUN METRAJ FİLM
- Andreas Moles (Türkiye), Emre Çubukcu, Mert Emre Ergin, Atakan Aydın
- Sabes Quén Soy-You Know Who I Am (Arjantin), Roque Corcuera
EN İYİ YAPIMCI
- A. Selim Tuncer, Son Akşam Yemeği (Türkiye)
FESTİVAL ÖZEL ÖDÜLÜ
- Ceylin (Türkiye), Tufan Şimşekcan
- Clockmaker (Azerbaycan), Huseynaga Aslanov
Son Dakika › Magazin › Son Akşam Yemeği, İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali'nde büyük ilgi gördü, beş farklı kategoride ödülün sahibi oldu - Son Dakika
Fotoğraflarını satışa çıkaran Serpil Örümcer, kirasını ödeyemediğini ve sıkıntılı günler yaşadığını söyledi. Bakırköylüler Derneği, 'Bir şarkısın sen' konserinde Aygün Karadoğan'ı sahneye çıkararak Örümcer'e yardım eli uzattı. Konser, 16 Nisan'da Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.
Aşkın Nur Yengi'nin ağabeyi Ahmet Yengi, geçtiğimiz yılbaşı gecesi Marmaris'te geçirdiği trafik kazası sonucunda ağır yaralı olarak İstanbul'a getirilmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. Ahmet Yengi'nin kalp rahatsızlığı da bulunması sebebiyle entübe edilmişti. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet Yengi'nin durumu kritik seyretmiş ve vefat etmiştir. Aşkın Nur Yengi, basın mensuplarına kardeşinin cenazesini defnettiklerini ve bu sürecin kendisi için zorlu olduğunu ifade etmiştir.
Güneşi Beklerken dizisiyle ünlenen oyuncu Hande Doğandemir, tatilden dönüşte Miami'den İstanbul uçağına binerken takside cüzdanını ve pasaportunu unuttuğunu fark etti. Uçağı kaçıran Doğandemir, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Avrupa'da beş ülke on iki şehir gezerek konserler veren Buray, İstanbul ve Ankara'da binlerce hayranıyla birlikte şarkılarını coşkulu bir şekilde seslendirdi. Tüm konserleri sold out yaparak kırılması güç bir rekora imza atan Buray, Avrupa'da yaklaşık yüz bin hayranıyla buluştu ve onlara teşekkür etti.
Uzun yıllar İngiliz aktörün can verdiği 007 karakteri için arayışta sona gelindi. Daha önce de adı gündeme gelen Aaron Taylor-Johnson'a Bond rolünün teklif edildiği açıklandı. Oyuncunun cevabı hakkında ise bilgi verilmedi. Daniel Craig 16 sene boyunca, beş filmde Bond karakterini canlandırdı. Taylor-Johnson rolü kabul ederse 26. Bond filminde rol almış olacak. Oyuncu, verdiği röportajda Bond karakterini oynamakla ilgili 'İnanılmaz bir iltifat olarak kabul ediyorum.' demişti.
Survivor 2024 All Star'da Yunus Emre ve Aleyna arasındaki dostluk son dönemde gündeme geliyordu. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden de bu konuda iletişim ödülünde 'Aleyna'dan uzak dur' mesajı vermişti. Adada dışlanan Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi. Yunus Emre'nin yanıtı ise duyanları şoke etti.
Emel Müftüoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bir süredir gözlerden uzak olan Sezen Aksu ortaya çıktı. Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun ekmek yediği anları paylaşarak 'Yiyerek zayıflama metotlarını öğreten Sezen Aksu'm' notunu düştü. Aksu'nun fotoğrafı sosyal medyada gündem olurken, bileğindeki hastane künyesi ise merak uyandırdı. Gelen bilgilere göre Sezen Aksu, Amerikan Hastanesi'nde genel sağlık kontrolü yaptırmış.
Kızıl Goncalar'ın son bölümünde Cüneyt ile Mira arasında geçen "Ramazan" sahnesi izleyicilerin tepkisini çekti. Mira'nın Ramazan ayını bilmediği sahne için "Seküler kesim için çok yanlış bir genelleme yapılıyor" yorumları yapılıyor.
Müslüm Gürses'in eşi, oyuncu ve şarkıcı Muhterem Nur'un vefatının üzerinden 4 yıl geçti. Muhterem Nur'un hayatı, sanat kariyeri ve Müslüm Gürses ile olan ilişkisi hakkında bilgiler verilmektedir.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Nehir, "Kocam dediğim bir çocuğumun babası sevgilim, annemle kaçtı. Bir de bana 'Senin veremediğin ilgiyi annen verdi' diyerek mesajlar gönderdi" diyerek yardım istedi. Canlı yayına bağlanan adam "Biz kaçmadık, ben kayınvalideme yardımcı oldum" derken Anlı da sinirden deliye döndü.
Seneler önce sperm bankasından çocuk sahibi olan Leyla Bilginel, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programında yaptığı itirafta "Çocuğumun kardeşi olabilir diye aynı adamdan bir tüp daha satın aldım" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?