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Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki magazin olayları - Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki magazin olayları

24.11.2021 14:53
Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki magazin olayları

"Doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, küfür eden bir adamla arbede yaşadı", "Danla Bilic ve Reynmen sosyal medyada birbirine girdi" gibi son dakika magazin olaylarından derlenen haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

" Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı", " Ece Üner, kızı öldürülen acı anneyi dinlerken gözyaşlarına boğuldu" gibi son dakika magazin gelişmelerinin detayları bu sayfada yer almaktadır.

DANLA BİLİC VE REYNMEN BİRBİRİNE GİRDİ

Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki magazin olayları

Dolar ve altında yaşanan dalgalanmalar sonrası birçok ünlü isim konu hakkında paylaşımda bulundu. Rapçi Reynmen ise, "Dolara laf edip asla link bırakmam mesela" sözleriyle atıfta bulundu. Bu paylaşım sonrası sosyal medya fenomeni Danla Bilic, "Niye dolar çıktıkça influencerlara saldırıyorsunuz? Markete gidip bağırıyor musunuz dolar 12 oldu kapatın burayı diye" sözleri ile karşılık verdi.

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CENGİZ KURTOĞLU, KÜFÜR EDEN ADAMLA ARBEDE YAŞADI

Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki magazin olayları

Bir doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, alkolün dozunu kaçırarak birçok sanatçıya küfreden bir kişiyle tartıştı. Uyarıların ardından kişiyi iten Kurtoğlu, olayla ilgili "Kendisini ikaz ettim ancak küfre devam edince onu sadece ittim. Darp etmedim" açıklamalarında bulundu.

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OĞULCAN ENGİN VE MİRAY DANER'DEN AŞK POZU GELDİ

Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki magazin olayları

Yakın zaman önce Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlayan Miray Daner, sosyal medya hesabından sevgilisiyle romantik bir pozunu paylaştı. Mutluluğu verdiği poza yansıyan Daner, paylaşımına sevgilisini etiketleyerek kalp emojisi koydu. Seda Sayan'ın özel hayatıyla gündemden düşmeyen oğlu Oğulcan Engin, temmuz ayında Ezgi Eyüboğlu ile yollarını ayırdıktan sonra oyuncu Miray Daner ile aşk yaşamaya başladı. Önceki akşam ilk kez el ele görüntülenen ikiliden aşk pozu da geldi.

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ECE ÜNER, ACILI ANNEYİ DİNLERKEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki magazin olayları

Kızı, erkek arkadaşı tarafından öldürülen acılı anne, Ece Üner ile Susma programına çıkarak şüphelinin cezaevine girmemesine isyan etti. Canlı yayında annenin feryatları karşısında sessiz kalamayan Üner ise "Sizin hiç kızınız öldü mü?" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki magazin olayları

Cengiz Kurtoğlu, Miray Daner, Magazin, Son Dakika

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