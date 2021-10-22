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Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları - Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları

22.10.2021 16:06
Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları

Mehmet Dinçerler sevgilisi Hadise'nin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı, Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı, Reynmen, Ece Erken'e açtığı davayı kaybetti gibi son dakika magazin dünyasında yaşanan olaylardan derlenen haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Burak Özçivit ile alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen, çantasının fiyatıyla dikkat çekti, Reynmen, Ece Erken'in "sözde fenomen" sözleri üzerine açtığı davayı kaybetti, Mehmet Dinçerler ve Hadise aşkında yeni gelişme gibi son dakika magazin haberleri bu sayfada yer almaktadır.

MEHMET DİNÇERLER, HADİSE'NİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları

İş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık 3 aydır aşk yaşadığı Hadise'nin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle kutladı. Şarkıcı ile samimi pozlarını paylaşan Dinçerler, "Hep hayatımda kal, iyi ki doğdun" notunu yazdı. Ünlü şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktaladıktan kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini göz önünde yaşayan çiftten Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü özel bir paylaşım yaptı.

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FEYZA AKTAN'IN ÖZCAN DENİZ'E TOKAT ATTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları

Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasındaki velayet davasının bugün dördüncü duruşması görüldü. 3 tanığın dinlendiği duruşma ileri bir tarihe ertelenirken ikilinin daha önce yaşadığı kavgayla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Videoda Aktan, Deniz'e önce peş peşe tokat atıyor sonra da oyuncunun tişörtünü yırtıyor. Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü. Basına kapalı olarak görülen duruşmada 3 tanık dinlendi. Tarafların hazır bulunduğu duruşma 14 Aralık'a ertelendi.

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FAHRİYE EVCEN'İN ÇANTASININ FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları

Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen, kıyafet tercihleriyle dikkat çekti. Günlük tarzıyla dikkat çeken Evcen'in kullandığı çantanın 36 bin 200 TL olduğu öğrenildi.Evlilikleriyle örnek çift olarak gösterine Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, önceki gün oğulları Karan ile bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak uzaklaşan çiftten Evcen'in kombini dikkat çekti.

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REYNMEN, ECE ERKEN'E AÇTIĞI DAVAYI KAYBETTİ

Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Reynmen'in kendisine "Sözde fenomen" gibi söylemlerle hakaret ettiği iddiasıyla sunucu Ece Erken'e açtığı 5 bin liralık manevi tazminat davası reddedildi. Reynmen lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programda kendisi hakkında 'sözde fenomen' gibi sözlerle hakarette bulunduğu iddiasıyla sunucu Ece Erken'den şikayetçi olmuştu.

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Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları

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Son Dakika Magazin Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları - Son Dakika Magazin


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