Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada

Sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kendisine ait restoranda alacak-verecek meselesi yüzünden öldürülmüştü. Cinayetin ardından harekete geçen emniyet ekipleri kamera görüntülerinden tespit ettikleri 6 kişiden 2'sini gözaltına almıştı.

Olayla ilgili daha önce yakalanan Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan'ın ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışması sonucu bu sabah diğer şüpheliler de yakalandı. Aralarında Drej Ali olarak bilinen Ali Yasak'ın yeğenleri Ali Y. ve Kadir Y.'nin de olduğu 11 kişi, 19 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon ile 24 saat içinde yakalandı.

OPERASYON ANI KAMERADA

Baş şüphelilerin saklandıkları evde gözaltına alındığı anlar ise kameralara yansıdı. Büyükçekmece'de günlük kiralık bir evde yakalanan şüpheliler, operasyonla kıskıvrak gözaltına alındı.

ECE ERKEN DE GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Operasyonda kasten öldürme eylemini gerçekleştiren kişilerin Kadir Y. ve Ali Y.'nin olduğu tespit edilmişti. Eşinin ani kaybıyla yasa boğulan Ece Erken de sosyal medya hesabından şüphelilerin görüntülerini paylaşmıştı. Operasyon görüntülerini de sosyal medyadan yayınlayan Erken "Çok şükür" ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı. Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamarına isabet etmesi sonucu olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetmişti.