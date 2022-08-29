Bir konser daha iptal edildi! Ceyhan Kaymakamlığı, İlkay Akkaya'nın konserine izin vermedi - Son Dakika
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Bir konser daha iptal edildi! Ceyhan Kaymakamlığı, İlkay Akkaya'nın konserine izin vermedi

29.08.2022 22:41

Son dönemde peş peşe gelen festival ve konser iptallerine bir yenisi daha eklendi. Ceyhan Belediyesi'nin desteğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sahneye çıkacak olan İlkay Akkaya'nın konseri, Ceyhan Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

Ceyhan Belediyesi'nin desteğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sahneye çıkacak olan İlkay Akkaya'nın konseri, Ceyhan Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA

Ceyhan Belediyesi'nden yasak kararıyla ilgili yapılan açıklamada, "Belediyemizin 22.08.2022 tarihinde Ceyhan Kaymakamlığı'ndan resmi izin alarak hazırlığına başladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı konserimiz, son dakika gelişmesiyle yine Ceyhan Kaymakamlığı tarafından bildirilen resmi yazıyla iptal edilmiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sanatçı İlkay Akkaya'nın Ceyhanlı hemşerilerimizle buluşacağı konser programı ne yazık ki Ceyhan Kaymakamlığı tarafından genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş gerekçe gösterilerek yasaklanmıştır. İnisiyatifimiz dışında gelişen iptal nedeniyle sanatçı İlkay Akkaya ve tüm Ceyhanlı hemşerilerimizden özür dileriz." denildi.

CHP'Lİ VEKİLDEN TEPKİ

Karara tepki gösteren CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. İktidara sert sözlerle yüklenen Bulut, "Yolsuzluk, rüşvet ayyuka çıktı, hâlâ konser yasaklamakla uğraşıyorlar. Festivallerden, sanattan, sanatçıdan, türkülerden korkan iktidar, Ceyhan'da İlkay Akkaya konserini yasakladı. Yasaklarınızla; sanat, sanatçı düşmanlığınızla ilk seçimde gideceksiniz." dedi.

SON 4 AYDA 14 ORGANİZASYON İPTAL EDİLDİ

Türkiye'de son 4 ayda; Eskişehir Anadolu Fest, Niyazi Koyunca Pendik Konseri, Zonguldak Kozlu Mizik Festivali, Munzur Küktür ve Doğa Festivali, Kazdağı Ekoloji Festivali, Gökçeada Meryem Ana Panayırı, ODTÜ Bahar Şenliği, Muş Metin-Kemal Kahraman Konseri, Aynur Doğan Bursa ve Kocaeli Konserleri, Başkent Kültür Yolu Festibali Miae Konseri, Başkent Kültür Yolu Festivali Ara Malikian Konseri, Apolas Lermi Denizli ve Bostancı Konserleri ve son olarak Milyon Fest Fethiye çeşitli nedenler gösterilerek iptal edildi.

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İlkay Akkaya, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir konser daha iptal edildi! Ceyhan Kaymakamlığı, İlkay Akkaya'nın konserine izin vermedi - Son Dakika


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