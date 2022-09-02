Şarkıcı Deniz Seki photoshop'u abarttı! Gerçek halini belediyenin paylaşımı ortaya çıkarttı

Verdiği kilolardan sonra büyük bir değişim geçiren şarkıcı Deniz Seki, 3, Ağustos'ta Manisa'da konser verdi. Sahnede çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Deniz Seki kullanıcıların diline düştü.

HİLESİ ANLAŞILDI

Fotoğraflarına yaptığı filtrelerle sık sık eleştirilerin hedefi olan Seki, yine fotoğraflarına photoshop uyguladı. Ancak şarkıcının hilesi çok geçmeden anlaşıldı.

GERÇEK HALİ ORTAYA ÇIKTI

Deniz Seki'nin pozlarının aynısını Manisa Büyükşehir Belediyesi de paylaşınca şarkıcının gerçek hali ortaya çıktı. Filtrenin dozunu kaçıran Seki, eleştirilmekten kurtulamadı. İşte Seki'nin gerçek hali;