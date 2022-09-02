Şarkıcı Deniz Seki photoshop'u abarttı! Gerçek halini belediyenin paylaşımı ortaya çıkarttı - Son Dakika
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Şarkıcı Deniz Seki photoshop'u abarttı! Gerçek halini belediyenin paylaşımı ortaya çıkarttı

02.09.2022 17:17

Ünlü şarkıcı Deniz Seki photoshop kurbanı oldu. 30 Ağustos'taki Manisa konserinden fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Seki'nin gerçek hali Manisa Büyükşehir Belediyesi aynı fotoğrafı paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Verdiği kilolardan sonra büyük bir değişim geçiren şarkıcı Deniz Seki, 3, Ağustos'ta Manisa'da konser verdi. Sahnede çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Deniz Seki kullanıcıların diline düştü.

HİLESİ ANLAŞILDI

Fotoğraflarına yaptığı filtrelerle sık sık eleştirilerin hedefi olan Seki, yine fotoğraflarına photoshop uyguladı. Ancak şarkıcının hilesi çok geçmeden anlaşıldı.

Deniz Seki konserinde Photoshopu abarttı! Gerçek haliyle alakası yok, işte gerçek hali

GERÇEK HALİ ORTAYA ÇIKTI

Deniz Seki'nin pozlarının aynısını Manisa Büyükşehir Belediyesi de paylaşınca şarkıcının gerçek hali ortaya çıktı. Filtrenin dozunu kaçıran Seki, eleştirilmekten kurtulamadı. İşte Seki'nin gerçek hali;

Deniz Seki konserinde Photoshopu abarttı! Gerçek haliyle alakası yok, işte gerçek hali
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Deniz Seki, Photoshop, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Deniz Seki photoshop'u abarttı! Gerçek halini belediyenin paylaşımı ortaya çıkarttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Deniz Seki photoshop'u abarttı! Gerçek halini belediyenin paylaşımı ortaya çıkarttı - Son Dakika
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