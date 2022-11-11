Gençlik fotoğrafını paylaşan Ebru Gündeş takipçilerinden tam not aldı - Son Dakika
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Gençlik fotoğrafını paylaşan Ebru Gündeş takipçilerinden tam not aldı

11.11.2022 13:23

Kuzey Iraklı sevgilisi Rassan Khowknaw ile evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından paylaştığı gençlik yıllarına ait fotoğrafta güzelliği ve kusursuz fiziğiyle büyüledi.

Bir çocuğunun babası Reza Zarrab ile evliliğini bitiren sevilen şarkıcı Ebru Gündeş'in bir süredir aşk yaşadığı Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlilik hazırlığı yaptığı ileri sürüldü. Özel hayatıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

"HİÇ DEĞİŞMEDİĞİM DOĞRUDUR"

Zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gündeş, gençlik fotoğrafını yayınladı. Mini etekli pozunu paylaşan şarkıcı, "Hiç değişmediğim doğrudur. Her yaşımın vazgeçilmezi Türk kahvesi" notunu düştü. Gündeş'in düzgün fiziği ise takipçilerinden tam not aldı.

Gençlik fotoğrafını paylaşan Ebru Gündeş, güzelliğiyle görenleri büyüledi

MİLYONLUK YÜZÜĞÜ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Yakın zamanda Rassan Khoshnaw ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Ebru Gündeş, geçtiğimiz ay konser verdi. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Gündeş'in sevgilisinin aldığı iddia edilen 1.8 milyon dolar yani 33 milyon TL değerindeki yüzüğü adeta göz aldı. Sahnede dans eden Gündeş'in dans sırasında ellerini ön planda tutması "Yüzüğü göstere göstere dans etti" şeklinde yorumlandı.

Gençlik fotoğrafını paylaşan Ebru Gündeş, güzelliğiyle görenleri büyüledi
Gençlik fotoğrafını paylaşan Ebru Gündeş, güzelliğiyle görenleri büyüledi
Gençlik fotoğrafını paylaşan Ebru Gündeş, güzelliğiyle görenleri büyüledi
YORUMLAR (1)
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Ebru Gündeş, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gençlik fotoğrafını paylaşan Ebru Gündeş takipçilerinden tam not aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gençlik fotoğrafını paylaşan Ebru Gündeş takipçilerinden tam not aldı - Son Dakika
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