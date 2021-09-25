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Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü'den ağlayarak şikayetçi olmuştu... Detaylar ortaya çıktı! - Son Dakika

Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü'den ağlayarak şikayetçi olmuştu... Detaylar ortaya çıktı!

25.09.2021 12:35
Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü'den ağlayarak şikayetçi olmuştu... Detaylar ortaya çıktı!, System.String[]

Sanatçı Songül Karlı'nın, kendisini milyonlarca lira dolandırdıklarına ilişkin eski eşi Metin Yüncü ve bununla bağlantılı iki kişi hakkında geçen yıl yaptığı suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanatçı Songül Karlı'nın, kendisini milyonlarca lira dolandırdıklarına ilişkin eski eşi Metin Yüncü ve bununla bağlantılı iki kişi hakkında geçen yıl yaptığı suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlanan iddianamede, Karlı "müşteki" olarak yer alırken, 16 Aralık 2020'de Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve adli makamlarca serbest bırakılan Metin Yüncü, Barbaros A. ve Sezai T. "şüpheli" olarak yer aldı.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianameye göre, sanıkların her birinin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İddianameyi kabul eden İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 2022 yılının Ocak ayında yapılmasına karar verirken, tutuksuz sanıklar ile müşteki Karlı'ya tebligat gönderdi.

"Evliliğimiz süresince kasadan 1,5 milyon lira verdim"

Karlı'nın soruşturma aşamasında savcılığa verdiği ifade, iddianamede detaylı olarak yer aldı.

Buna göre Songül Karlı, Metin Yüncü ile Etiler'de 2010'da arkadaş ortamında tanıştığını belirerek, şöyle devam etti:

"Metin kendisini, zengin işadamı ve MİT mensubu olarak tanıttı. Devlet büyükleriyle ilişkileri olduğunu söylüyordu. Gözümde saygınlık kazandı. Bir süre sonra milli emlak adlı bir işe girişeceğini söyledi. Sultanbeyli'deki 27 bin metrekarelik arazimi bu iş için ipotek etmek istedi. Sadece beş günlük ipotek olacağını söyledi. Bu arazimin değeri 27 milyon liradır. Başta bunu kabul etmedim. Ortak tanıdığımız Barbaros A. milli emlak adlı ofiste çalışan biriyle beni konuşturdu. Metin'in söylediği bilgileri teyit etti. Sonrasında Metin'e noterde vekaletname verdim. Ne vekaletname verdiğimi bile okumadım. Sonra Metin ile evlendik. Bir süre sonra beni arayan biri Sultanbeyli'deki arazimi satın aldığını söyledi. Metin ile bağlantılı olan Sezai T. arazimi satmış. Metin arazinin eksper değerini öğrenmek için birine satış yapılmış gibi gösterildiğini söyledi."

Metin Yüncü tarafından uzun süre oyalandığını dile getiren Karlı, Yüncü'nün bir süre sonra "Sezai araziyi satmış, Bulgaristan'a kaçmış. Konya'daki MİT'çi Recep abiyle konuyu çözeceğiz." dediğini aktardı.

Karlı, emniyete şikayette bulunmak istediğini ancak Yüncü'nün "MİT'ten büyük devlet mi var?" diyerek kendisine engel olduğunu belirterek, devlet büyüklerine hediye alacağını söyleyerek kendisinden parça parça 50 bin lira alan Yüncü'ye, evlilikleri süresince kasadan 1,5 milyon lira verdiğini anlattı.

"Benden aldığı paralarla eski karısına ev almış"

Yüncü'nün, sattığı cipin parasını da kendisine ödemediğini dile getiren Karlı, "Kendisine lüks bir spor araba satın almış. Üstüne de benim arabamın parasını almış. Spor arabanın borcunun bir kısmını senet yaptırmış. Galericiler senetleri getirip beni kefil yaptılar. Senedin vadesi gelince benden ödeme istediler. 12 bin avroluk iki senet ödedim. 3-4 ay sonra Metin, spor aracı galericiye geri verdiğini söyledi. Ancak senetler ortada yoktu. O dönem bir televizyonda program yapıyordum. Kanala haciz kağıdı geldi. Sosyal medyadan takip ettiğim butik sayfalarına da haciz kağıdı yolladılar. Çalıştığım her yerde haciz kağıdı yolladılar. 35 bin dolar, 25 bin avro ve hatırlamadığım meblağda ödeme yaptım. Evime haciz geldi, bütün eşyalarım haczedildi." ifadelerini kullandı.

Songül Karlı, iddianamedeki ifadesinin devamında Metin Yüncü'nün 2017'de 2 ay boyunca ortadan kaybolunca boşanma davası açıp ayrıldıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Boşandıktan bir ay sonra sosyal medyadan yazan bir kişi Yüncü'nün beni dolandırdığını söyledi. Daha sonra bu kişiyle telefonla görüştük. Yüncü'nün aslında hiç parasının olmadığını, ailesinin bilgisi dahilinde eşiyle anlaşmalı olarak boşanıp benimle evlendiğini, eşine de bir sene sonra kendisine geri döneceği sözünü verdiğini, Metin'in lüks içinde eşi ve ailesiyle yaşadığını, tatillere gittiklerini öğrendim. Bunun üzerine dolandırıldığımı anladım. Hatta benden aldığı paralarla Metin, eski karısına ev almış. Boşandıktan sonra tekrar evlenmemiz için baskı yaptı, tehdit etti. Metin'in, ikizi Çetin'in kimliğini kullanarak eski eşlerini de dolandırdığını öğrendim. Hepsinden şikayetçiyim."

Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü'den ağlayarak şikayetçi olmuştu... Detaylar ortaya çıktı!

Songül Karlı, Metin Yüncü, Cumhuriyet, İstanbul, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü'den ağlayarak şikayetçi olmuştu... Detaylar ortaya çıktı! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü'den ağlayarak şikayetçi olmuştu... Detaylar ortaya çıktı! - Son Dakika
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