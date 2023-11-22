Evinde ruhsatsız silah bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak, yeniden gözaltına alındı

Mahkeme salonu buz kesti: Eşini bana bir günlüğüne ayarla, sana o parayı vereyim

Dilan Polat ve Engin Polat çifti davasıyla gündeme gelen güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, evinde ruhsatsız silah ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Banu Parlak hakkında, sosyal medya hesaplarından silah paylaşımları yapması dolayısıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

EVİNDE TABANCA BULUNDU

Soruşturma savcılığının talimatı üzerine polis ekiplerince Parlak'ın evinde yapılan aramada, ruhsatsız Glock marka tabanca ve 9 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Parlak emniyete götürüldü.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Banu Parlak, husumetli olduğu Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanması sonrası, sevincinden dans ettiği bir video yayınlamıştı. Parlak geçtiğimiz günlerde de bir kooperatifle ilgili usulsüzlük nedeniyle gözaltına alınmıştı.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT OPERASYONU

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

43 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

DİLAN VE ENGİN POLAT ÇİFTİ İLE SILA DOĞU TUTUKLANMIŞTI

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.