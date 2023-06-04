Sosyal medya fenomeni, yanlışlıkla Rus askeri sırrı ifşa etti - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeni, yanlışlıkla Rus askeri sırrı ifşa etti

04.06.2023 09:46

Bolşoy Bale'nin ünlü balerini Anastasia Volochkova, Instagram hikayesinde evinin yakınındaki bir askeri üssün saldırıya uğraması sonucunda meydana gelen patlamaları paylaştı ve farkında olmadan önemli bir Rus ordusu sırrını açığa çıkardı. Hatasının farkına varan Volochkova, videoyu daha sonra sildi ancak askeri üssün konumu birçok kişi tarafından öğrenildi. Ukraynalı gruplar ise Volochkova'ya teşekkür etti.

Aynı zamanda Bolşoy Bale'nin ünlü balerini olan Anastasia Volochkova, Instagram üzerindeki bir paylaşımı ile farkına varmadan önemli Rus ordusuna ait önemli bir sırrı açığa çıkardı.

PATLAMALARI PAYLAŞTI

Sosyal medyada oldukça popüler olan 47 yaşındaki Volochkova, evinin yakınındaki bir askeri üssün saldırıya uğraması sonucunda meydana gelen patlamaları Instagram hikayesinde paylaştı.

Sosyal medya fenomeni, yanlışlıkla Rus askeri sırrı ifşa etti

UKRAYNALILAR TEŞEKKÜR ETTİ

Moskova Oblastı'nda bulunan evinin yakınındaki askeri üssün konumu da farkında olmadan paylaştı. Hatasının farkına varan Volochkova, videoyu daha sonra sildi. Ancak askeri üssün konumu bir çok kişi tarafından öğrenildi. Daha sonra bazı Ukraynalı gruplar Telegram'da Volochkova'ya teşekkür etti.

Sosyal medya fenomeni, yanlışlıkla önemli bir Rus askeri sırrını ifşa etti
Sosyal medya fenomeni, yanlışlıkla Rus askeri sırrı ifşa etti
Sosyal medya fenomeni, yanlışlıkla Rus askeri sırrı ifşa etti
Sosyal medya fenomeni, yanlışlıkla Rus askeri sırrı ifşa etti
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Son Dakika Magazin Sosyal medya fenomeni, yanlışlıkla Rus askeri sırrı ifşa etti - Son Dakika


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