Sansür sebebiyle Mabel Matiz'i sahneye çıkarmadıkları söylenen GQ Türkiye'den ilk açıklama: Organizasyon kaynaklı sorun oldu, özür dileriz - Son Dakika
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Sansür sebebiyle Mabel Matiz'i sahneye çıkarmadıkları söylenen GQ Türkiye'den ilk açıklama: Organizasyon kaynaklı sorun oldu, özür dileriz

03.12.2022 08:45

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı Mabel Matiz, 1,5 ay önce ödül vermek için davet edildiği GQ Türkiye ödüllerinde Karakol klibindeki sansür nedeniyle sahneye çıkarılmadığını söyleyerek isyan etti. Matiz'in paylaşımından sonra açıklama yapan GQ Türkiye ise organizasyondan kaynaklı bir sıkıntı olduğunu söyleyerek "Mabel Matiz'i üzdüğümüz için özür dileriz, güzel ve aydınlık bir gelecek hayalini paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarzı ve şarkılarıyla adından söz ettiren Mabel Matiz, temmuz ayında yayınlanan "Karakol" isimli klibi nedeniyle tepki çekerek sansürlendi. 1,5 ay önce ödül vermesi için GQ Türkiye'nin ödül törenine davet edilen Matiz, etkinlikte beklenmedik bir olay yaşadı. Klibine uygulanan sansür nedeniyle sahneye çıkarılmadığını söyleyen Mabel Matiz'in sözlerine GQ Türkiye'den cevap gecikmedi.

MABEL MATİZ: DAVET EDİLDİM AMA SAHNEYE ÇAĞRILMADIM

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan Mabel Matiz, yaşananları şu sözlerle anlattı: "1-1.5 ay kadar önce GQ Türkiye ekibinden, Yılın İyileri ödül gecesinde ödüllerden birini takdim etmem yönünde bir rica ve teklif aldım. Bana bildirilen ve takdim edeceğim ödül sırasında, takdim için başka biri sahneye çağrıldı. Yazın "Karakol" klibiyle ilgili yaşanan sansür haberleri ve yoğun gündem sebebiyle GQ Türkiye ekibinin son gün benle ilgili takdimden vazgeçtiğini, gün boyu kendi içlerinde bunun görüşmelerinin/ tartışmalarının yapıldığını birinci ağızdan öğrendim."

Sansür nedeniyle Mabel Matiz'i sahneye çağırmadıkları söylenen GQ Türkiye'den açıklama: Organizasyon kaynaklı sorun oldu, özür dileriz

GQ TÜRKİYE: MABEL MATİZ'DEN ÖZÜR DİLERİZ

Mabel Matiz'in paylaşımının ardından bir açıklamada GQ Türkiye'den geldi. Matiz'in GQ Türkiye'nin kapağına verdiği pozun yer aldığı açıklamada "Yaşanan talihsizlikle, ifade edildiği şekilde bir kastımız olmasa da son derece nazik bir dille organizasyondan kaynaklanan hatamızı ortaya koyan sevgili Mabel Matiz'i üzdüğümüz içim özür dileriz. Bize her daim ilham veren Mabel'i anlıyoruz, bir arada, güzel ve aydınlık bir gelecek hayalini paylaşıyoruz" denildi.

Sansür nedeniyle Mabel Matiz'i sahneye çağırmadıkları söylenen GQ Türkiye'den açıklama: Organizasyon kaynaklı sorun oldu, özür dileriz
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, katıldığı GQ Ödül Töreninde Karakol klibi yüzünden sansürlendi
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Son Dakika Magazin Sansür sebebiyle Mabel Matiz'i sahneye çıkarmadıkları söylenen GQ Türkiye'den ilk açıklama: Organizasyon kaynaklı sorun oldu, özür dileriz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sansür sebebiyle Mabel Matiz'i sahneye çıkarmadıkları söylenen GQ Türkiye'den ilk açıklama: Organizasyon kaynaklı sorun oldu, özür dileriz - Son Dakika
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