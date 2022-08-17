Şarkıcı Demet Akalın, isim vermeden arkadaşına tepki gösterdi: Huylu huyundan vazgeçmiyor

Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda beğenmediği içkiyi garsonun başından aşağı döktüğü için tepki çeken ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından isim vermeden bir erkek arkadaşını hedef aldı.

İSİM VERMEDEN ELEŞTİRDİ

Gündeme dair yaptığı paylaşımların yanı sıra verdiği tepkilerle da sık sık magazin gündeminde yer alan şarkıcı, Twitter hesabından "Birçok erkek hayatındaki insana şiddet uygulamadığı için iyi biri olduğunu düşünür ama acı için şiddete gerek yoktur. Aldatmak acıtır, hakaret acıtır, sessizlik acıtır, yalanlar acıtır. İyi bir insan gibi davranan zalim bir erkekten daha tehlikeli bir şey yok" sözünü paylaştı. Akalın paylaşımına "Huylu huyundan vazgeçmiyor. Günün sözü hatta son 1 ayın. Kankama ithafen yazılmıştır Okan mı diye sormayın" dedi. Akalın'ın bu sözleri kime söylediği ise merak konusu oldu.

GARSONUN BAŞINDAN AŞAĞI İÇKİ DÖKTÜ

Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda sahne aldığı bir mekanda gelen içkiyi beğenmeyerek garsonun başından aşağı dökmüştü. Görüntülerin gündem olmasıyla tepki çeken Akalın, "Bu 10 yıldır yapılan bir şey" diyerek kendini savunurken garson da bu durumdan rahatsız olmadığını tersine onur duyduğunu söylemişti.