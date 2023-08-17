Sosyal medyada gündem olan yangın fotoğrafı! Herkes aynı ünlü ismi görüyor - Son Dakika

Sosyal medyada gündem olan yangın fotoğrafı! Herkes aynı ünlü ismi görüyor

Son Güncelleme: 17.08.2023 21:33

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla sosyal medyada paylaşılmaya başlanan görsel Türklerin özel ilgisini çekti. Görsele bakan kullanıcılar, en çok ünlü oyuncu Çetin Tekindor'U gördüklerini ifade ediyor.

Sosyal medyada gündem olan bir orman yangını görseli tartışma konusu oldu. Resimde usta oyuncu Çetin Tekindor'u gördüklerini ifade edenler çoğunlukta kalırken, bazıları ise İsmail Kartal'ı gördüğünü iddia etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'de olduğu gibi orman yangınlarıyla mücadele arttı. Konuya dikkat çekmek için sosyal medyada dolaşama giren bir görsel, Türk kullanıcıların özellikle ilgisini çekti.

Sosyal medyada gündem olan yangın fotoğrafı! Herkes aynı ünlü ismi görüyor

HERKES ÇETİN TEKİNDOR'U GÖRÜYOR

Kullanıcılar, görselde ünlü oyuncu Çetin Tekindor'u gördüklerini ifade ederken, bazıları ise İsmail Kartal'ı gördüklerini öne sürdü.

Sosyal medyada gündem olan yangın fotoğrafı! Herkes aynı ünlü ismi görüyor

İşte sosyal medyadan bazı paylaşımlar:

Sosyal medyada gündem olan yangın fotoğrafı! Herkes aynı ünlü ismi görüyor
Sosyal medyada gündem olan yangın fotoğrafı! Herkes aynı ünlü ismi görüyor
Sosyal medyada gündem olan yangın fotoğrafı! Herkes aynı ünlü ismi görüyor
Sosyal medyada gündem olan yangın fotoğrafı! Herkes aynı ünlü ismi görüyor
Sosyal medyada gündem olan yangın fotoğrafı! Herkes aynı ünlü ismi görüyor
Sosyal medyada gündem olan yangın fotoğrafı! Herkes aynı ünlü ismi görüyor
Emre İliksiz
Sondakika.com - Magazin

Çetin Tekindor, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sosyal medyada gündem olan yangın fotoğrafı! Herkes aynı ünlü ismi görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medyada gündem olan yangın fotoğrafı! Herkes aynı ünlü ismi görüyor - Son Dakika
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