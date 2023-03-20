Survivor 2023'e üzücü veda! Zeynep Alkan sağlık sorunları nedeniyle adadan elendi - Son Dakika
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Survivor 2023'e üzücü veda! Zeynep Alkan sağlık sorunları nedeniyle adadan elendi

20.03.2023 09:59

Bir süredir yaşadığı ağır sakatlık sebebiyle karşılaşmalara çıkamayan Ünlüler takımından Zeynep Alkan, sağlık sorunlarından ötürü Survivor 2023'e veda etti. Ada konseyinde Zeynep'in durumunun ciddi düzeyde olduğu ve yarışmaya devam edemeyeceğini vurglayan Acun Ilıcalı, "Gelen raporlara bakıldığında ameliyat sonrası süreç zor olacak. Survivor hayatı bitti, çok tatlı ve başarılı bir yarışmacıydı" şeklinde konuştu.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2023, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, ünlüler takımında yer alan ve bir süredir rahatsızlığı nedeniyle oyunlarda yer alamayan Zeynep'le ilgili kötü haberi verdi.

"SURVIVOR HAYATI BİTTİ"

Sempatik tavırlarıyla ve performansıyla adından söz ettiren ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Zeynep Alkan, elinden sakatlandı. Ada konseyinde Zeynep'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Acun Ilıcalı, kötü haberi de duyurarak "Zeynep'in ameliyat olması gerekiyor. Ameliyatı elinden olacağı için geri gelmesini istedik. Zeynep için bu toleransı gösterebilirdik. Ancak gelen raporlar bu ameliyat sonrası sürecin tahminimizin çok daha üzerinde olacağı. Kendisine çok geçmiş olsun diliyoruz. Zeynep'in Survivor hayatı sona erdi. Çok tatlı ve başarılı bir yarışmacıydı. Onu her gördüğümde mutlu oluyordum. Babasını da çok severim. Hamdi Alkan'la konuştum ve durumu anlattım. O da çok üzüldü" dedi.

ZEYNEP ALKAN KİMDİR?

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızı olan Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda sanat eğitimlerine başlayan Alkan, Hisar Eğitim Vakfı Okulları'nın tiyatro oyunlarında yer aldı. Ayrıca 2 yıl kadar Kadıköy Devlet Konservatuvarında viyola eğitimi aldı. 12 yaşından beri tiyatro oyunlarında yer alan Zeynep Alkan, aynı zamanda sosyal medya fenomenliği yapıyor.

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Zeynep Alkan, sağlık sorunları nedeniyle Survivor 2023'e veda etmek zorunda kaldı Zeynep Alkan, sağlık sorunları nedeniyle Survivor 2023'e veda etmek zorunda kaldı

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Son Dakika Magazin Survivor 2023'e üzücü veda! Zeynep Alkan sağlık sorunları nedeniyle adadan elendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor 2023'e üzücü veda! Zeynep Alkan sağlık sorunları nedeniyle adadan elendi - Son Dakika
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