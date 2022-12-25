Survivor kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Son paylaşımında Acun Ilıcalı, Survivor'a katılan 2 ismi daha açıkladı. Paylaşımında Ilıcalı, basketbolcu Aysu Keskin ve Ampute Futbol Milli Takımı'nda yer alan Barış Telli'nin de Survivor kadrosunda yer alacağını açıkladı. İki sporcu da sosyal medya hesaplarından "Yakında görüşürüz" mesajı verdi.
2020 yılında Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanan Exatlon Challenge yarışmasında yarışan Alper Rende, Elanur, Chaby, Halil İbrahim Göker, Buse Plan ve Kürşat Juan, Survivor 2023'ün kadrosuna dahil oldu. Instagram hesabından isimleri paylaşan Ilıcalı "Kadroya dahil oldular, hepsine başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
Survivor 2023'ün kadrosunda; Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken, Yusuf Güney, Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman da yer alıyor.
Son Dakika › Magazin › Acun Ilıcalı yeni Survivor yarışmacılarını açıkladı! Ampute Futbol Milli Takımı sporcusu kadroya dahil oldu - Son Dakika