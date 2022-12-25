Survivor kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Son paylaşımında Acun Ilıcalı , Survivor'a katılan 2 ismi daha açıkladı. Paylaşımında Ilıcalı, basketbolcu Aysu Keskin ve Ampute Futbol Milli Takımı'nda yer alan Barış Telli'nin de Survivor kadrosunda yer alacağını açıkladı. İki sporcu da sosyal medya hesaplarından "Yakında görüşürüz" mesajı verdi.

Kaynak: Magazinkolik

Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Acun Ilıcalı yeni Survivor yarışmacılarını açıkladı! Ampute Futbol Milli Takımı sporcusu kadroya dahil oldu - Son Dakika

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