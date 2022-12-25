Acun Ilıcalı yeni Survivor yarışmacılarını açıkladı! Ampute Futbol Milli Takımı sporcusu kadroya dahil oldu - Son Dakika
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Acun Ilıcalı yeni Survivor yarışmacılarını açıkladı! Ampute Futbol Milli Takımı sporcusu kadroya dahil oldu

25.12.2022 18:16

Son olarak Survivor 2023'e katılacak 6 fenomen ismi açıklayan Acun Ilıcalı, yeni paylaşımında basketbolcu Aysu Keskin ve Ampute Futbol Milli Takımı sporcusu Barış Telli'nin de yarışmada yer alacağı duyurdu.

Survivor kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Son paylaşımında Acun Ilıcalı, Survivor'a katılan 2 ismi daha açıkladı. Paylaşımında Ilıcalı, basketbolcu Aysu Keskin ve Ampute Futbol Milli Takımı'nda yer alan Barış Telli'nin de Survivor kadrosunda yer alacağını açıkladı. İki sporcu da sosyal medya hesaplarından "Yakında görüşürüz" mesajı verdi.

6 FENOMEN DE KADROYA DAHİL OLDU

2020 yılında Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanan Exatlon Challenge yarışmasında yarışan Alper Rende, Elanur, Chaby, Halil İbrahim Göker, Buse Plan ve Kürşat Juan, Survivor 2023'ün kadrosuna dahil oldu. Instagram hesabından isimleri paylaşan Ilıcalı "Kadroya dahil oldular, hepsine başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

AÇIKLANAN DİĞER İSİMLER

Survivor 2023'ün kadrosunda; Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken, Yusuf Güney, Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman da yer alıyor.

Survivor 2023... İKİ YENİ İSİM DAHA AÇIKLANDI!
Barış Telli
Survivor 2023... İKİ YENİ İSİM DAHA AÇIKLANDI!
Aysu Keskin

Acun Ilıcalı, Survivor kadrosuna katılan iki yeni ismi açıkladı

Kaynak: Magazinkolik
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Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı yeni Survivor yarışmacılarını açıkladı! Ampute Futbol Milli Takımı sporcusu kadroya dahil oldu - Son Dakika

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