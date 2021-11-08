Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu

Ceketin altına hiçbir şey giymeyen Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bomba pozlar

Ünlü ismin kabus dolu gecesi! Alkol aldıktan sonra yatağında iki erkek ve ağrılarla uyandı

Survivor 2021'nin en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın ardından da gündemde kalmaya devam ediyor. Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafların yanı sıra bu sefer de kamera karşısında verdiği pozla olay yarattı.

İMAJ TAZELEDİ

'Survivor Panorama' programının yorumcularından Gökhan Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edilen Survivor Aleyna estetik olduktan sonra saçlarını sarıyı boyatıp kestirmiş ve imaj tazelemişti. Yarışmadan sonra işleri açılan Survivor Aleyna bir marka için pozlar verdi.

SÜTYEN TERCİH ETMEDİ

Sütyensiz tercih ettiği kıyafetlerle cesur pozlarını ve çekimlerden kamera arkasını Instagram hesabından paylaşan ünlü yarışmacıya beğeni yağdı.

İşte o poz: