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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu - Son Dakika

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu

08.11.2021 18:17

Survivor'da yarışan ünlü isimler arasında bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra bile konuşulmaya devam ediyor. Bir markanın çekimi için kamera karşısına geçen Kalaycıoğlu'nun pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

Survivor 2021'nin en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın ardından da gündemde kalmaya devam ediyor. Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafların yanı sıra bu sefer de kamera karşısında verdiği pozla olay yarattı.

İMAJ TAZELEDİ

'Survivor Panorama' programının yorumcularından Gökhan Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edilen Survivor Aleyna estetik olduktan sonra saçlarını sarıyı boyatıp kestirmiş ve imaj tazelemişti. Yarışmadan sonra işleri açılan Survivor Aleyna bir marka için pozlar verdi.

SÜTYEN TERCİH ETMEDİ

Sütyensiz tercih ettiği kıyafetlerle cesur pozlarını ve çekimlerden kamera arkasını Instagram hesabından paylaşan ünlü yarışmacıya beğeni yağdı.

İşte o poz:

Ceketin altına bir şey giymeyen Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bomba poz
Ceketin altına hiçbir şey giymeyen Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bomba pozlar
Ceketin altına hiçbir şey giymeyen Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bomba pozlar
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu - Son Dakika
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