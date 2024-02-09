Survivor All Star 2024\'te yarışmacıların haftalık kazançları belli oldu

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TV8 ekranların yayınlanan Survivor All Star 2024, olayları ve yarışmacılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Kavgaların eksik olmadığı Survivor'da yarışmacıların haftalık kazançları da belli oldu. Sosyal medyada yayılan listeye göre yarışmada en çok para kazanan isimler ise Turabi, Hakan ve Nefise.

"SURVIVOR'UN MALİYETİ 13 MİLYON DOLAR"

Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor'da son olarak kadınlar arasında tansiyon yükseldi. Nefise, Nagihan ve Aleyna arasında yaşanan tartışmada fiziksel temasta bulunuldu. Sinirlerine hakim olamayan Nagihan, Aleyna'yı iterek uzaklaştırmaya çalışınca Acun Ilıcalı, öfkeden sinir krizi geçirdi. Tartışmanın sonunda Acun Ilıcalı, Nagihan ve Nefise'ye ödülden men cezası verdi. Tüm bu yaşananlardan sonra yarışmada kadro değişikliğine gidildi. Turabi ve Nihat sağlık sorunları sebebi ile yarışmaya veda edince Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmicem İntepe kadroya dahil oldu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Survivor'la ilgili konuşan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mal oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor" demişti.

İşte yarışmacıların haftalık kazançları...