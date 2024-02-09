Survivor All Star 2024'te yarışmacıların haftalık kazançları belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Survivor All Star 2024'te yarışmacıların haftalık kazançları belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024 programında kavgaların eksik olmadığı ve yarışmacıların haftalık kazançlarının açıklandığı bildirildi. Turabi, Hakan ve Nefise, 100 bin TL ile yarışmada en çok para kazanan isimler oldu.

09.02.2024 13:31  Güncelleme: 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TV8 ekranların yayınlanan Survivor All Star 2024, olayları ve yarışmacılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Kavgaların eksik olmadığı Survivor'da yarışmacıların haftalık kazançları da belli oldu. Sosyal medyada yayılan listeye göre yarışmada en çok para kazanan isimler ise Turabi, Hakan ve Nefise.

"SURVIVOR'UN MALİYETİ 13 MİLYON DOLAR"

Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor'da son olarak kadınlar arasında tansiyon yükseldi. Nefise, Nagihan ve Aleyna arasında yaşanan tartışmada fiziksel temasta bulunuldu. Sinirlerine hakim olamayan Nagihan, Aleyna'yı iterek uzaklaştırmaya çalışınca Acun Ilıcalı, öfkeden sinir krizi geçirdi. Tartışmanın sonunda Acun Ilıcalı, Nagihan ve Nefise'ye ödülden men cezası verdi. Tüm bu yaşananlardan sonra yarışmada kadro değişikliğine gidildi. Turabi ve Nihat sağlık sorunları sebebi ile yarışmaya veda edince Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmicem İntepe kadroya dahil oldu.

Survivor All Star 2024'te yarışmacıların haftalık kazançları belli oldu

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Survivor'la ilgili konuşan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mal oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor" demişti.

İşte yarışmacıların haftalık kazançları...

Survivor All Star 2024'te yarışmacıların haftalık kazançları belli oldu
Survivor All Star 2024'te yarışmacıların haftalık kazançları belli oldu
Survivor All Star 2024\'te yarışmacıların haftalık kazançları belli oldu

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Pervin Öztan: Boşuna okumuş öğretmen olmuş ve 29 yıl hizmet vermişim. Emekli maaşım yoksulluk sınırının altında. Emekli ikramiyem ile ne ev nede araba almak mümkün. Gençleri okul hayatından soğutmak için yeterli miktarlar. Yazık çok yazık. 278 5 Yanıtla
  • Uğur RİZE: Sizlerde izliyorsunuz prim veriyorsunuz işte zenginin parasını saymak ta okumakta bize kalıyor böyle 54 3 Yanıtla
  • zdmrsf: niye seyrettiğimiz için eleştiriliyoruz? kafa da mı dağıtmayalım? 9 36 Yanıtla
  • İSMAİL SOLMAZ: bunlar vasıfsız insanlar kavga ağız dalaşı ile para kazananlar....halen prim verin izleyin acun denen adamı zengin edin...emekli kan ağlasın çalışan günde 12 saat çalışşın bunlar 1 ayda bir emeklinin 10 aylığını asgari ücretlinin de 1 ayda 6 aylıgını kazansın..müstehak 27 1 Yanıtla
  • mert çelik: maaşlı sorvivormu olurmuş 4 2 Yanıtla
  • Seydihan Kazan: Hocam ellerinizden öperim. Ne deseniz haklısınız ama sizler öğrencilerinize 29 yıl boyunca neler neler kattınız , Survivor ise hiçten başka bir şey katmıyor.. 0 0
  • Kaan Arslan: Adaletsiz bir paylaşım olmuş herkes aynı işi yapıyor aynı şartlarda yarışıyor yarışmıyor mu ortalaması 80 bin yapıyor herkes aynı almalı ekstra ödül oyunu olurdu kazanan hakkıyla kazanmış olurdu 1.2.3 ayrı bir ödül kazanırdı bazı oyuncuları ucuza kapatmış gibi o da ayrı bir zayıflık 0 0 Yanıtla

Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor All Star 2024'te yarışmacıların haftalık kazançları belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:57:15. #1.13#
SON DAKİKA: Survivor All Star 2024'te yarışmacıların haftalık kazançları belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement