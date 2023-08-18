Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran hastanelik oldu! Tövbe ederek helallik istedi - Son Dakika

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran hastanelik oldu! Tövbe ederek helallik istedi

Son Güncelleme: 18.08.2023 08:43

Survivor'da iki kez şampiyonluğa ulaşan ve yurt dışında da bir yarışmayı kazanan Turabi Çamkıran'ın bir süredir hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Sosyal medya hesabı üzerinden zaman zaman paylaştığı müstehcen fotoğraflar için tövbe eden Çamkıran, sevenlerinden helallik istedi.

2 kez Survivor'da şampiyon olduktan sonra yurt dışında katıldığı yarışmada da birincilik elde eden Turabi Çamkıran, uzun süredir yurt dışında yaşıyor. Zaman zaman sosyal medya hesabından müstehcen fotoğraflarını yayınlamasıyla tepki çeken Çamkıran, bir süredir hastanede tedavi gördüğünü belirterek helallik istedi.

"AZRAİL AZ KALSIN BENİ ALIYORDU"

1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından hastanede çekilen fotoğrafları yayınlayan Turabi Çamkıran, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini söyledi. Görüntüleriyle sevenlerini korkutan Çamkıran, şu ifadeleri kullandı: "Azrail'e mesaj attım; 'Gel beni al!' diye. O da mesaj atmış; 'Gülüşün dert olmuş seni çekemeyenlere. Onlara inat yaşa!' diye. Şaka şaka. Ciddiye almış mesajımı. Az kalsın beni alıyordu şereflinin zıttı. Siz siz olun Azrail'le oynaşmayın. Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah. Şimdilik hoşça kalın."

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran hastanelik oldu! Sevenlerinden helallik istedi

"ARTIK TÖVBE, EVLENİP ÇOLUK ÇOCUĞA KARIŞACAĞIM"

"Hep açık seçik paylaşımlar yapıp, çılgın bir hayat yaşadığım için geldi bunlar başıma. Artık tövbe. Ölmez sağ kalırsam hayatımın kadını bulup, hemen nikahı basacağım. 2024 bitmeden de evlenip, çoluk çocuğa karışıp, ailemle mütevazi bir hayat yaşayacağım. Ve ne kadar erteleyip yapmadığım şey varsa ayağa kalkar kalkmaz onları yapacağım. Duam belli, duyan belli. Hayat kısaymış. Her kimin kalbini kırdıysam kusuruma bakmasın. Cahilliğimden yapmışımdır."

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran hastanelik oldu! Sevenlerinden helallik istedi
Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran hastanelik oldu! Sevenlerinden helallik istedi
Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran hastanelik oldu! Sevenlerinden helallik istedi

Turabi Çamkıran, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran hastanelik oldu! Tövbe ederek helallik istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran hastanelik oldu! Tövbe ederek helallik istedi - Son Dakika
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