Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi

TV8 ekranlarının vazgeçilmez yarışması Survivor 2021'in şampiyonu İsmail Balaban, annesinin "Yılan" dediği nişanlısı Gamze Atakan ile ayrıldı. Yeni bir ilişkiye yelken açan güreşçi, yeni aşkıyla görüntülendi.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Balaban, Survivor'da birlikte yarıştığı İlayda Şeker ile yarışmadan sonra da görüşmeye başladı. İkilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. Yeni ilişkileri hakkında henüz bir açıklama yapmayan ikili, önceki akşam bir eğlence mekanına el ele girdi. Çiftin bu fotoğrafı da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İlişkisi hakkında henüz bir açıklama yapmayan İsmail Balaban, Instagram hesabından İlayda Şeker ve ikiziyle olan bir fotoğrafını paylaşarak adeta ilişkisini ilan etti.