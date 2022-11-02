Aleyna Tilki'nin ayna karşısında iç çamaşırlı pozuna ünlü şarkıcı tepki gösterdi - Son Dakika
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Aleyna Tilki'nin ayna karşısında iç çamaşırlı pozuna ünlü şarkıcı tepki gösterdi

02.11.2022 10:58

İngiltere'nin başkenti Londra'daki fotoğraf çekiminde iç çamaşırıyla ayna karşısına geçen Aleyna Tilki'yi Türk sanat müziği şarkıcısı Umut Akyürek sert şekilde eleştirdi.

Birkaç gün önce yeni şarkısı "Tanırım İntiharı"nı yayınlayan Aleyna Tilki, soluğu İngiltere'de aldı. Kariyerini yurt dışında sürdürmeye karar veren ünlü şarkıcı Londra'da fotoğraf çekimi yaptı.

AYNA KARŞISINDA CESUR POZ

Sık sık cesur paylaşımlar yapan Aleyna Tilki, bomba etkisi yaratan iç çamaşırlı pozunu yayınladı. Tilki'nin, "Londra'da fotoğraf çekiminden selam" notuyla paylaştığı iddialı pozu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"GERÇEKTEN YAZIK"

Birçok kişi genç şarkıcının iç çamaşırlı pozuna tepki gösterdi. Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek de Tilki'ye tepki gösterenlerden isimlerdendi. Akyürek, "Bu ve benzerlerinin proje olduğunu düşünüyorum, sonra çoluk çocuk nasıl bu hale geldiler diye hiç şaşırmayalım. Önlerinde bu örnekler varken. Gerçekten yazık" sözleriyle Tilki'yi eleştirdi.

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Aleyna Tilki, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'nin ayna karşısında iç çamaşırlı pozuna ünlü şarkıcı tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aleyna Tilki'nin ayna karşısında iç çamaşırlı pozuna ünlü şarkıcı tepki gösterdi - Son Dakika
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