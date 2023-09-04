Tarkan, Filenin Sultanları'nın şampiyonluk kutlamasında tribünde Erik Dalı oynadı - Son Dakika

Tarkan, Filenin Sultanları'nın şampiyonluk kutlamasında tribünde Erik Dalı oynadı

Son Güncelleme: 04.09.2023 12:09

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Filenin Sultanları'na destek vermek için maçı izlemeye gidenlerin arasında Tarkan da yer aldı. Takımı yalnız bırakmayan Tarkan, maç sonundaki şampiyonluk kutlamalarında Erik Dalı oynadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Yakın zaman önce Filenin Sultanları için şarkı yapan Tarkan, maçı izlemek için Brüksel'e gitti. Tarkan, galibiyetin geldiği dakikalarda tribünde taraftarlarıyla birlikte şarkı söyleyerek Erik Dalı oynadı.

TARAFTARLARLA ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI

Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmayan Tarkan, Türkiye Kadın A Milli Takımı'nın kupayı kazanmasının ardından Tarkan, sporcularla birlikte fotoğraf çektirdi. Kutlamalara tribünde devam eden Tarkan, taraftarlarla birlikte hem şarkı söyledi hem de Erik Dalı oynayarak kurtlarını döktü.

"GURUR DUYUYORUZ, MİLLETÇE ARKANIZDAYIZ"

Maç öncesi Instagram hesabından video yayınlayan Tarkan, "Ben de geliyorum tabii ki maça, kaçırır mıyım bu maçı? İnşallah bugün şampiyon olacağız, o kupayı da alacağız. Alamasak da rahat olun sizler zaten inanılmaz şeyler başardınız. Dünyanın şampiyonu oldunuz Avrupa'nın da oldunuz benim gözümde. Sizle gurur duyuyoruz sizleri çok seviyorum arkanızdayız milletçe ülkece" demişti.

Tarkan, Filenin Sultanları'nın şampiyonluk kutlamasında tribünde Erik Dalı oynadı
Tarkan, Filenin Sultanları'nın şampiyonluk kutlamasında tribünde Erik Dalı oynadı

Filenin Sultanları, Tarkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tarkan, Filenin Sultanları'nın şampiyonluk kutlamasında tribünde Erik Dalı oynadı - Son Dakika


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