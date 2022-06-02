Tatil sezonunu açan Aslı Enver, Bodrum'da üstsüz güneşlendi - Son Dakika
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Tatil sezonunu açan Aslı Enver, Bodrum'da üstsüz güneşlendi

02.06.2022 12:11

Güzel oyuncu Aslı Enver, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Plajda üstsüz şekilde güneşlenen 38 yaşındaki oyuncu, görüntülendiğini fark edince plajı terk ederek odasına gitti.

Geçtiğimiz yıllarda Murat Boz ile evlilik yolunda giden ilişkisini noktalayan Aslı Enver, Önder Öztarhan ile aşk yaşamaya başladı. Sevgilisinin ailesiyle tanışan Enver'in mutluluğu kısa sürdü ve ikili yollarını ayırdı. Sevgilisiyle birbirine yeterince zaman ayıramadığı gerekçesiyle ayrılan Enver, soluğu Bodrum'da aldı.

ÜSTSÜZ GÜNEŞLENDİ

Habertürk'te yer alan habere göre, Yalıkavak'taki bir plajda görüntülenen güzel oyuncu, uzun süre güneşin tadını çıkardı. Şezlongda sere serpe güneşlenen Enver, bir ara yüzüstü yatıp üstsüz güneşlendi. 38 yaşındaki Enver, vücuduna güneş kremi sürmek için yanındaki arkadaşından yardım aldı.

Tatil sezonunu açan Aslı Enver, üstsüz güneşlenirken görüntülendi

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ GÖRÜNCE RAHATSIZ OLDU

Güneşin keyfini çıkaran Enver, görüntülendiğini fark edince rahatsız oldu. Bir ara telefonuyla ilgilenen oyuncu, görüntülenmeye devam edince iskeleden ayrılarak odasına gitti.

Tatil sezonunu açan Aslı Enver, üstsüz güneşlenirken görüntülendi
Tatil sezonunu açan Aslı Enver, üstsüz güneşlenirken görüntülendi
Tatil sezonunu açan Aslı Enver, üstsüz güneşlenirken görüntülendi
Tatil sezonunu açan Aslı Enver, Bodrum'da üstsüz güneşlendi
Tatil sezonunu açan Aslı Enver, Bodrum'da üstsüz güneşlendi
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Son Dakika Magazin Tatil sezonunu açan Aslı Enver, Bodrum'da üstsüz güneşlendi - Son Dakika


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