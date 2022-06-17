Tatile başlayan Yasmin Erbil, göğüs dekolteli bikinili fotoğrafını takipçileriyle paylaştı - Son Dakika
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Tatile başlayan Yasmin Erbil, göğüs dekolteli bikinili fotoğrafını takipçileriyle paylaştı

17.06.2022 10:43

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Yasmin Erbil, deniz sezonunu açtı. Babası ve annesinin izinden giderek oyuncu olan Erbil, derin göğüs dekolteli bikinisiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Hesabın aktif olarak kullanan ve günlük yaşantısından kareleri paylaşan Erbil, bikinili pozuyla yine gündeme geldi.

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Instagram'da 326 bin takipçisi bulunan Yasmin Erbil, şezlongda leopar desenli bikinisiyle verdiği pozu paylaştı. Derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Erbil, paylaşımına "Her zaman gülümseyin" notunu ekledi.

Sezonu açan Yasmin Erbil, derin göğüs dekolteli bikinili pozunu paylaştı

OYUNCULUK YAPIYOR

Bir dönem magazin programında sunuculuk yapan 26 yaşındaki Yasmin Erbil, anne ve babasının izinden giderek oyunculuğa yöneldi. Erbil, son olarak Berk Oktay, Eda Ece, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz ve Şevval Sam'ın başrolü paylaştığı Yasak Elma dizisinde rol almıştı.

Sezonu açan Yasmin Erbil, derin göğüs dekolteli bikinili pozunu paylaştı
Sezonu açan Yasmin Erbil, derin göğüs dekolteli bikinili pozunu paylaştı
Sezonu açan Yasmin Erbil, derin göğüs dekolteli bikinili pozunu paylaştı
Sezonu açan Yasmin Erbil, derin göğüs dekolteli bikinili pozunu paylaştı
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Mehmet Ali Erbil, Yasmin Erbil, Erbil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tatile başlayan Yasmin Erbil, göğüs dekolteli bikinili fotoğrafını takipçileriyle paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tatile başlayan Yasmin Erbil, göğüs dekolteli bikinili fotoğrafını takipçileriyle paylaştı - Son Dakika
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