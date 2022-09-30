Şarkıcı Teoman, evlilik defterini kapattı: Artık tembellik kariyeri yapıyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Şarkıcı Teoman, evlilik defterini kapattı: Artık tembellik kariyeri yapıyorum

30.09.2022 12:01

Temmuz ayında verdiği bir röportajda "Her şeye üşeniyorum" sözüyle sosyal medyada viral olan Teoman, bu sefer de tembellik kariyeri yapmaya başladığını açıkladı. Eskisi kadar çalışkan biri olmadığını ifade eden şarkıcı, yaşlandığı için evlilik defterini de kapattığını söyledi.

Güçlü sesi ve yorumuyla Türk müziğinin başarılı isimlerinin başında gelen Teoman, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. 2015 yılından boşanan şarkıcı, evlilikle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

"EVLİLİK İÇİN YAŞLANDIM"

2. Sayfa programında yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Şebnem Ferah için "İlerde ikimizde evlenmezsek beraber evleneceğiz" diyen Teoman, "Şebnem benim çok eski bir arkadaşım onu tamamen şaka olsun diye söyledim" dedi. 2012 yılında evlendiği Ayşe Kaya ile 2015'te boşanan ve Zeyno adını verdiği 8 yaşında bir kızı olan Teoman, evlilik defterini kapattığını söyleyerek "Artık evlilik için de yaşlandım. Evlenmem artık" dedi.

'Artık tembellik kariyeri yapıyorum' diyen Teoman, evlilik defterini kapattı

"TEMBELLİK KARİYERİ YAPIYORUM"

54 yaşına geldiği ve artık eski enerjisinin olmadığını söyleyen şarkıcı, "Ben genelde boş boş dolaşıyorum. Eskisi gibi çalışkan biri değilim. Yarı emekli gibi yaşıyorum. Kendime tembellik kariyeri yapmayı planladım. Spor yapıyorum, erken yatıp erken kalkıyorum" şeklinde konuştu.

'Artık tembellik kariyeri yapıyorum' diyen Teoman, evlilik defterini kapattı

"HER ŞEYE ÜŞENİR OLDUM" SÖZÜ VİRAL OLMUŞTU

Temmuz ayında alışılagelmişin dışına çıkarak renkli gömleğiyle Nişantaşı'nda görüntülenen Teoman, "Yeniden oyunculuk yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Çalışmaya üşeniyorum. Her şeye üşenir oldum. Herhalde yaşlılıkla ilgili bir şey bu. Bu dönemde sadece konser veriyorum, sadece o zevkli geliyor bana" cevabını vermişti. Şarkıcının "Her şeye üşeniyorum" sözleri ise kısa sürede sosyal medyada viral olmuş ve binlerce kullanıcı, "Teoman olduğumu öğrendim" yorumunu yapmıştı.

'Tembellik kariyeri yapıyorum' diyen Teoman, evlilik defterini kapattı
YORUMLAR
500

Şebnem Ferah, Teoman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Teoman, evlilik defterini kapattı: Artık tembellik kariyeri yapıyorum - Son Dakika


Son Dakika
13:36 Başkan Ekrem İmamoğlu açıkladı! İBB çalışanlarına 27 bin TL maaş promosyonu yatırılacak
13:36 Hull City'de Shota Arveladze dönemi bitti!
13:32 9 yıl aşk yaşadığı Selin Ciğerci'yi neden aldattı? Gökhan Çıra, ihanetin perde arkasını anlattı
13:20 Milli Savunma Bakanlığı Asos operasyonunun görüntülerini yayınladı! Terör yuvaları böyle yıkıldı
13:04 Kremlin Sözcüsü Peskov'dan tüm dünyaya gözdağı: Referandumla alınan bölgelere yapılacak saldırılar, Rusya'ya yapılmış sayılacak
12:50 Fatih Terim, futbol efsanelerinin arasına adını yazdıracak! Golden Foot'a gidiyor
12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon hakkında konuştu: Enflasyon oranımız nispeten yüksek
12:24 Adana'da feci olay! İntihara kalkışan anneyi çocukları engellemeye çalıştı
12:27 Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Alioski'den iddialı sözler: Takım arkadaşlarıma güveniyorum
11:20 İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar tanıtıma çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 13:54:34. #1.12#
SON DAKİKA: Şarkıcı Teoman, evlilik defterini kapattı: Artık tembellik kariyeri yapıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement