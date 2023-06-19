Tetikçinin Oğlu dizisi final yaptı - Son Dakika
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Tetikçinin Oğlu dizisi final yaptı

19.06.2023 08:35

FOX TV'de yayınlanan Tetikçinin Oğlu dizisi için final kararı alındı. Dizinin sezon finali yapacağı konuşulurken sessiz sedasız final kararı alındı. Dizinin bitmesinin ardından Timuçin Esen'siz sadece Şevket Çoruh'la devam etmesi planlanan yeni bir hikayenin yazılması gündemde.

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Şevket Çoruh, Timuçin Esen, Genco Özak, Sezin Akbaşoğulları, Serhat Kılıç, Bahar Şahin, Esra Kızıldoğan ile Baran Can Eraslan'ın paylaştığı Tetikçinin Oğlu dizisinden kötü haber geldi. Sezon finali yapacağı konuşulan dizi için final kararı alındı.

YENİ BİR HİKAYE Mİ YAZILACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yağız Alp Akaydın ile Emre Aybek'in yönettiği dizi için sessiz sedasız final kararı alınarak ekibe duyuruldu. Öte yandan final yapmadan bitirilen diziyle ilgili kulislerde Timuçin Esen'siz sadece Şevket Çoruh'la devam etmesi planlanan yeni bir hikayenin yazılmasının da gündemde olduğu iddia ediliyor.

Usta oyuncu Şevket Çoruh, 16 sezon yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldıktan sonra Tetikçinin Oğlu ile ekranlara dönmüştü.

Tetikçinin Oğlu dizisi sessiz sedasız final yaptı
Tetikçinin Oğlu dizisi sessiz sedasız final yaptı
Tetikçinin Oğlu dizisi sessiz sedasız final yaptı
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Timuçin Esen, Şevket Çoruh, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tetikçinin Oğlu dizisi final yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tetikçinin Oğlu dizisi final yaptı - Son Dakika
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