Tolga Karel'den Erdoğan'a destek mesajı: Olmasını istediğim oldu - Son Dakika
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Tolga Karel'den Erdoğan'a destek mesajı: Olmasını istediğim oldu

15.05.2023 11:02

Yıllar önce Türkiye'yi terk ederek yurt dışına yerleşen oyuncu Tolga Karel, cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde açılan sandık sonuçları ve oy oranlarını takip etti. Her fırsatta Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini gösteren Karel, "Olmasını beklediğim oldu. Bu günden sonra daha çok çalışacağız. Yeni Türkiye ile dünya yeniden tanışacak" dedi.

Yıllar önce yayınlanan Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz rolüyle hafızalara kazınan Tolga Karel, yıllar önce Türkiye'den ABD'ye taşındı. Orada evlenen ve 3 çocuğu daha dünyaya gelen oyuncu, sandıklar açılmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.

"OLMASINI İSTEDİĞİM OLDU"

Zaman zaman Instagram hesabından Erdoğan'a desteğini gösteren paylaşımlar yapan Karel, sandıkları açılırken Instagram hesabından bir paylaşım daha yaptı. Erdoğan'ın fotoğrafını yayınlayan Karel, "Söyleyecek bir kelimem yok hamdolsun. Bu saatten sonra kibir en büyük günahtır. Olmasını beklediğim oldu. Bu günden sonra daha çok çalışacağız. Yeni Türkiye ile dünya yeniden tanışacak" ifadelerini kullandı.

Yurt dışında yaşayan Tolga Karel'den Erdoğan'a destek: Olmasını istediğim oldu
YORUMLAR (2)
  • İsmail Yiğit: Allah iyiniyetli yöneticilerin yardimcisi olsun.Sinirlari yeniden çizmeye kalkan dogu Anadolu özerklik vererek bölmeye çalışanları da Allaha havale ettik.Allah akil fikir versin.Sorarsan Mustafa Kemal Atatürk partisi. Cevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Ne olacaktı Tolga bey,Reis gemiyi iyi kötü yüzdürüyor, kalanlar güven veremiyor maalesef. Cevap Yaz 77 60 Yayından Kaldır
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Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi dünya basınında yer buldu! Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi dünya basınında yer buldu!

Recep Tayyip Erdoğan, Tolga Karel, Türkiye, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tolga Karel'den Erdoğan'a destek mesajı: Olmasını istediğim oldu - Son Dakika


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