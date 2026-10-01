Tuba Büyüküstün'un festival pozlarına yorum yağdı! Yanındaki isim dikkat çekti - Son Dakika
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Tuba Büyüküstün'un festival pozlarına yorum yağdı! Yanındaki isim dikkat çekti

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Tuba Büyüküstün, Marrakech Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenen partiden yeni karelerini paylaştı. Ünlü oyuncunun gecede yanında yer alan isimle verdiği samimi pozlar dikkat çekerken, fotoğraflara takipçilerinden peş peşe yorum geldi.

Tuba Büyüküstün, Marrakech Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenen partiden yeni karelerini takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun geceden yayınladığı fotoğraflar dikkat çekerken, yanında poz verdiği isim ve ikilinin kareleri çok sayıda yorumu beraberinde getirdi.

Rol aldığı yapımlarla Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tuba Büyüküstün, bu kez Marrakech'ten yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

FESTİVAL PARTİSİNDEN KARELERİ PAYLAŞTI

Marrakech Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenen partiye katılan Büyüküstün, gecede çekilen fotoğraflarından bazılarını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncunun yanında bir erkek arkadaşıyla verdiği pozlar ise paylaşımın en fazla dikkat çeken kareleri arasında yer aldı.

Tuba Büyüküstün'un festival pozlarına yorum yağdı! Yanındaki isim dikkat çekti

FOTOĞRAFLARA YORUM YAĞDI

Büyüküstün'un paylaştığı karelerin ardından takipçileri de yorumlarda buluştu. Oyuncunun görünümüne yönelik övgülerin yanı sıra yanındaki isimle verdiği pozlara ilişkin de çok sayıda mesaj yazıldı.

Özel hayatını uzun süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Büyüküstün ise fotoğraflarla ilgili herhangi bir ilişki açıklamasında bulunmadı. Bu nedenle karelerden yola çıkarak ikili arasında arkadaşlığın ötesinde bir ilişki bulunduğuna dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

MARRAKECH'TEN PAYLAŞIMLARINI SÜRDÜRÜYOR

Festival için Fas'ta bulunan Büyüküstün, Marrakech'teki etkinliklerden farklı kareleri de takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Oyuncunun festival tarzı ve geceden yayınladığı fotoğraflar takipçilerinin dikkatini çekti.

Tuba BüyüküstünFilm FestivaliFestivalMagazinFasSon Dakika

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