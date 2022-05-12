Tuğba Ekinci'den eşinden boşanan eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'a sert sözler: Adam olmadın gitti! Kız verilecek son insansın, şan babası - Son Dakika
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Tuğba Ekinci'den eşinden boşanan eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'a sert sözler: Adam olmadın gitti! Kız verilecek son insansın, şan babası

12.05.2022 11:45

Oyuncu İbrahim Çelikkol, Mihre Mutlu ile olan 5 yıllık evliliğini bitirdi. Çelikkol'un eski sevgilisi Tuğba Ekinci, çok sert ifadeler kullanarak, "Köfte, böyle temiz yüzlü kadın nikahtan çıkarılır mı? Adam olmadın gitti. Kız verilecek son insansın, şan babası" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ve cesur pozlarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci, bu sefer de eşinden boşanan eski aşkı İbrahim Çelikkol'u topa tuttu.

5 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

39 yaşındaki başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturdu. Ünlü çift, aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, dün tek celsede boşandı.

Tuğba Ekinci, eşinden boşanan eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'u hedef aldı: Adam olmadın gitti

TUĞBA, İBRAHİM'İ HEDEF ALDI: ADAM OLAMADIN GİTTİ

Yıllar önce aşk yaşadığı İbrahim Çelikkol'un boşandığını duyan Tuğba Ekinci ise sessiz kalamadı. Instagram hesabından çiftin fotoğrafını paylaşan Ekinci, Çelikkol'u hedef alarak şunları söyledi: "Köfte böyle temiz yüzlü hanım kız nikahtan çıkartılır mı? İki yaşında beben de var. Doymadın mı piyasadaki fırıldaklara adam olmadın gitti. Başında kim verdi bu güzelim kızı sana o daha da enteresan. Kız verilecek en son insan. Baba imajı çizebilmek için hareketler şan babası..."

Tuğba Ekinci, eşinden boşanan eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'u hedef aldı: Adam olmadın gitti
Tuğba Ekinci, eşinden boşanan eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'u hedef aldı: Adam olmadın gitti
İbrahim Çelikkol ve Tuğba Ekinci
İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol tek celsede boşandı!
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Son Dakika Magazin Tuğba Ekinci'den eşinden boşanan eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'a sert sözler: Adam olmadın gitti! Kız verilecek son insansın, şan babası - Son Dakika


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