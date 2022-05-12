Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ve cesur pozlarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci, bu sefer de eşinden boşanan eski aşkı İbrahim Çelikkol'u topa tuttu.
39 yaşındaki başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturdu. Ünlü çift, aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, dün tek celsede boşandı.
Yıllar önce aşk yaşadığı İbrahim Çelikkol'un boşandığını duyan Tuğba Ekinci ise sessiz kalamadı. Instagram hesabından çiftin fotoğrafını paylaşan Ekinci, Çelikkol'u hedef alarak şunları söyledi: "Köfte böyle temiz yüzlü hanım kız nikahtan çıkartılır mı? İki yaşında beben de var. Doymadın mı piyasadaki fırıldaklara adam olmadın gitti. Başında kim verdi bu güzelim kızı sana o daha da enteresan. Kız verilecek en son insan. Baba imajı çizebilmek için hareketler şan babası..."İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol tek celsede boşandı!
Son Dakika › Magazin › Tuğba Ekinci'den eşinden boşanan eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'a sert sözler: Adam olmadın gitti! Kız verilecek son insansın, şan babası - Son Dakika