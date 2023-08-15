4 aylık aşkıyla evlenen Tuğçe Tayfur'dan güldüren nikah paylaşımı: Aslan kocacığım - Son Dakika
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4 aylık aşkıyla evlenen Tuğçe Tayfur'dan güldüren nikah paylaşımı: Aslan kocacığım

Son Güncelleme: 15.08.2023 14:27

Eski sevgilisiyle davalık olan Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, 4 aydır birlikte olduğu Muhammet Aydın ile evlendi. Sosyal medya hesabından nikahtan bir kare paylaşan Tayfur, "Aslan kocacığım" şarkısını ekledi.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur ve Necla Nazır çiftinin kızları Tuğçe Tayfur, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Eski sevgilisi Burak Kalfa ile tehdit, şantaj ve şiddet gerekçesiyle davalık olan Tuğçe Tayfur, 4 ay önce aşk yaşamaya başladığı Muhammet Aydın ile evlendi. Sosyal medya hesabından nikahtan bir kareyi paylaşan Tayfur'un "Aslan kocacığım" şarkısını koyması dikkat çekti.

"BUNU YAPMAZSAM İÇİMDE KALIRDI"

Necla Nazır ve Ferdi Tayfur, Sivas'ta evlenen oturan kızlarının nikahına katılmadı. Aşk evliliği yaptığını söyleyen ve Instagram hesabından törenden kareleri de peş peşe yayınladı. Şarkıcı Tuğçe Tayfur, e-Devlet'te değişen soyadını gösterdiği bir fotoğrafı da "Aslan kocacığım" şarkısı ekleyerek "Bunu yapmazsam içimde kalırdı" notunu düştü.

4 aylık aşkıyla evlenen Tuğçe Tayfur'dan güldüren paylaşım: Aslan kocacığım

"TUĞÇE AYDIN'A MERHABA DİYELİM"

Dün Instagram hesabından evlendiğini ilan eden Tayfur, "Bizler ne kadar planlar yapsak da sonunda Allah'ın dediği oluyor. Elhamdüllilah Allah seni bana gönderdi ne de güzel etti. Tabii sana ne ithamda bulundular ama bir kulağımızdan girdi bir kulağımızdan çıktı çünkü doğru duvar yıkılmazdı. Allah için seni çok seviyorum Hubby. Tuğçe Aydın'a merhaba diyelim canlarım. Allah her isteyene de nasip etsin. Yanımda olduğunuz her gün için teşekkür ederim. Bu arada üstümdeki beyaz elbisenin benim için çok ama çok önemli bir yeri var. Bu elbiseyle annem bir sohbete gitmişti, Allah kelamını peygamberimizin kelamını konuşmuştu, bu yüzden herhangi bir yerden satın alınan bir elbise değil etiket yapamıyorum soranlar için" dedi.

4 aylık aşkıyla evlenen Tuğçe Tayfur'dan güldüren paylaşım: Aslan kocacığım
4 aylık aşkıyla evlenen Tuğçe Tayfur'dan güldüren paylaşım: Aslan kocacığım
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Ferdi Tayfur, Tuğçe Tayfur, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 4 aylık aşkıyla evlenen Tuğçe Tayfur'dan güldüren nikah paylaşımı: Aslan kocacığım - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 aylık aşkıyla evlenen Tuğçe Tayfur'dan güldüren nikah paylaşımı: Aslan kocacığım - Son Dakika
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