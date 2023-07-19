Tuğçe Tayfur, eski sevgilisi Burak Kalfa'yı tehditlerle suçladı - Son Dakika
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Tuğçe Tayfur, eski sevgilisi Burak Kalfa'yı tehditlerle suçladı

19.07.2023 21:49

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, ayrıldığı sevgilisi Burak Kalfa'nın kendisini ve ailesini tehdit ettiğini iddia etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tayfur, Kalfa'nın şantajlarına artık sessiz kalmayacağını belirtti ve adalete teslim edeceğini söyledi. Tayfur, Kalfa'nın psikolojik şiddet, küfürler, tehditler ve şantajlar yaptığını açıkladı ve diğer kadınların da sessiz kalmayacağını ifade etti.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, ayrıldığı nişanlısı iş insanı Burak Klafa ile ilgili ağır suçlamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayfur, "Ben gemileri yaktım artık. Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun ama Allah artık öyle büyük ki kimseden korkmuyorum. Başına gelecek her şeyden sen sorumlusun." dedi.

NİŞANLANIP AYRILDILAR

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur (35), iş insanı sevgilisi Burak Kalfa ile geçtiğimiz yıl eylül ayında nişanlanmıştı. Çift, nişandan 16 gün sonra ayrılmış, bir dargın bir barışık geçen ilişkileri geçtiğimiz aylarda tamamen sona ermişti.

Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısı hakkında şoke eden sözler: Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun

"SAHİPSİZ DEĞİLİM BURAK EFENDİ"

Tuğçe Tayfur, ayrılık sürecinden sonra Burak Kalfa'nın kendisini ve ailesini sürekli tehdit ettiğini öne sürdü. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tuğçe Tayfur, çok konuşulacak iddiaları gündeme geldi. Kalfa'nın şantajlarına artık sessiz kalmayacağını belirten Tuğçe Tayfur şunları söyledi: "Seni adalete teslim ediyorum. Uzaklaştırma kararın olmasına rağmen durmuyorsun ama seni elbet savcılık yakalayacak ve hak ettiğin cezayı alacaksın. Beni sahipsiz sandın ama değilim Burak Efendi... Arkamda beni seven bir sürü insan var ve onların manevi desteğiyle bu hukuk savaşına giriyorum.

"BEN GEMİLERİ YAKTIM ARTIK"

Ben artık 6 aydır yaptığın psikolojik şiddete, küfürlerine, tehditlerine, şantajlarına karşı sessiz kalmayacağım. Senin nasıl biri olduğunu öğrenip ayrılmak istediğimde beni eve kilitlediğin günler için, beni yumruklayıp " İstediğim mekanda sahneye çıkacaksın" dediğin günler için, siyasete girmek için adımı kullandığın günler için, annemi babamı beni zarar vermekle tehdit ettiğin için ben gemileri yaktım artık!

Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısı hakkında şoke eden sözler: Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun
Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısı hakkında şoke eden sözler: Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun

"ELİMDE VİDEOLARIN VAR DİYE BENİ ZORLA YANINDA TUTTUN"

Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun ama Allah artık öyle büyük ki kimseden korkmuyorum!!! Benimle birlikte bir kaç kadının daha canını yaptığını biliyorum ve eminim onlar da sessiz kalmayacak! Başına gelecek her şeyden sen sorumlusun Burak Kalfa!"

Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısı hakkında şoke eden sözler: Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun
Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısı hakkında şoke eden sözler: Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun
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Son Dakika Magazin Tuğçe Tayfur, eski sevgilisi Burak Kalfa'yı tehditlerle suçladı - Son Dakika


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