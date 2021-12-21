Turabi, Acun Ilıcalı'ya meydan okudu! Paylaşımı yanlış anlaşılınca sözlerini geri aldı

Son dönemlerde Survivor All Star ile ilgili sık sık açıklamalar yapan ama kadroda olmayan Turabi yeni bir anket yaptı. Ankette Acun Ilıcalı'nın ve kendi fotoğrafını birleştiren Çamkıran, "Sizce Survivor All Star kim sunmalı?" diye sordu.

"DURDUK YERE ŞAMPİYONLUKLARDAN OLMAYALIM"

Ilıcalı ile kendini kıyasladığı paylaşımı dikkat çeken Turabi hemen ardından ise geri adım attı. Turbo Turabi paylaşımında "Yok daha neler bu anketi yapacak kadar delirmedim daha. Durduk yere 2 Survivor şampiyonluğundan olmayalım şimdi. Sen sunmazsan izlenmez" dedi.

Eski yarışmacı daha sonra ise yanlış anlaşılmamak adına "Hepsi bir şaka" yorumunda bulundu.