Yarışmalardan kazandığını paraları bitiren Turabi Çamkıran: Beş parasız kaldım - Son Dakika

Yarışmalardan kazandığını paraları bitiren Turabi Çamkıran: Beş parasız kaldım

Son Güncelleme: 24.08.2023 10:37

Yıllardır katıldığı yarışmalardan kazandığı paraları nasıl harcadığından bahseden Turabi Çamkıran, beş parasız kaldığını söyledi. Son parasını da sağlık sorunlarıyla için harcadığından bahsede ünlü isim, "Artık çok ama çok yoruldum. Yarılara veda ederek emekli oluyorum" dedi.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve hastanede tedavi gören Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Survivor'dan önceki beş parasız haline geri döndüğünü ve kendisini heyecanlandıran bir teklif olmadığı sürece yarışmalara katılmayacağını söyledi.

"EMEKLİ OLUYORUM, BEŞ PARASIZ HALİME DÖNDÜM"

Survivor ve yurt dışında katıldığı yarışmaları kazanarak yüklü miktarda para kazanan Turabi Çamkıran, Instagram hesabından Acun Ilıcalı ile bir karesini paylaşarak emekli olmak istediğini söyledi. Kazandığı paraları nasıl harcadığını söyleyen Turabi, paylaşımına şunları yazdı: "Artık çok ama çok yoruldum. Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum ve emekli oluyorum. Geride hatırladıkça gurur duyacağım şampiyonluklar kazandım. Kazandırdığı paralar yüzünden de çok insan kaybettim. Paraların bir kısmı ailenin borçlarına, bir kısmı dostların derdine, bir kısmı da ihtiyacı olan kardeşlerime gitti (Helal hoş olsun). Bir kısmını yedim, kalanını ticarette batırdım. Kötü gün parasını da şimdi sağlığımı düzeltmek için kullanıyorum. Çok şükür yarışmalardan önceki beş parasız halime geri döndüm."

"BİR YARIŞI KAZANIRSAM HAYIR KURUMUNA BAĞIŞLAYACAĞIM"

"Bu saatten sonra olur da bir yarışa gidersem eğer birincilik parasını da iyi bir hayır kurumuna bağışlayacağım. Tüm hayallerimi gerçekleştirdim. Sırada yurt dışındaki organizasyonlarda ve yarışmalarda yarışıp hayallerini gerçekleştirmek isteyen kardeşlerim için çalışacağım. Çok çalışın kardeşlerim. 2024 senesinde en az $1,000,000 ödüllü yarışmaları kazanmak istiyorsanız şimdiden hazırlanın. Yakında benim koçluğumda dünyanın her yerindeki yarışmalarda benim ekibimden şampiyonlar çıkacak. O güne kadar kalın sağlıcakla."

Yarışmalardan kazandıklarını bitirdi! Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Turabi: Beş parasız kaldım

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYOR

Bir hafta önce hasta yatağında çekilen fotoğraflarını paylaşan Turabi, "Hep açık seçik paylaşımlar yapıp, çılgın bir hayat yaşadığım için geldi bunlar başıma. Artık tövbe. Ölmez sağ kalırsam hayatımın kadını bulup, hemen nikahı basacağım. 2024 bitmeden de evlenip, çoluk çocuğa karışıp, ailemle mütevazi bir hayat yaşayacağım. Ve ne kadar erteleyip yapmadığım şey varsa ayağa kalkar kalkmaz onları yapacağım. Duam belli, duyan belli. Hayat kısaymış. Her kimin kalbini kırdıysam kusuruma bakmasın. Cahilliğimden yapmışımdır" demişti.

Yarışmalardan kazandıklarını bitirdi! Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Turabi: Beş parasız kaldım
Yarışmalardan kazandıklarını bitirdi! Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Turabi: Beş parasız kaldım
Yarışmalardan kazandıklarını bitirdi! Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Turabi: Beş parasız kaldım

Turabi Çamkıran, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yarışmalardan kazandığını paraları bitiren Turabi Çamkıran: Beş parasız kaldım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yarışmalardan kazandığını paraları bitiren Turabi Çamkıran: Beş parasız kaldım - Son Dakika
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