Turabi, "Şampiyon yapmak isteyeceği son kişi bendim" dedi, Demet Akalın deliye döndü: İnanılmaz - Son Dakika
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Turabi, "Şampiyon yapmak isteyeceği son kişi bendim" dedi, Demet Akalın deliye döndü: İnanılmaz

07.07.2022 15:07

Eski Survivor birinciliği bulunan Turabi Çamkıran, Nisa'nın şampiyon olmasıyla başlayan tartışmalara dahil olarak "Acun abi kafasına göre şampiyonu seçiyor olsaydı, şampiyon yapmak isteyeceği son kişi bendim" dedi. Nisa'nın şampiyon olmasına sinirlenen isimlerin başında gelen Demet Akalın ise "Kendini Nisa ile bir tutman inanılmaz" diyerek Turabi'ye cevap verdi.

Sıkı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın, 30 Haziran'da final yapan Survivor All Star'da şampiyonu Acun Ilıcalı'nın seçtiğini iddia etti. Günler geçmesine rağmen öfkesi dinmeyen Akalın, bu sefer de yarışmayla ilgili paylaşım yapan eski şampiyon Turabi Çamkıran'ı hedef aldı.

"ACUN ABİ ŞAMPİYON SEÇİYOR OLSAYDI, BENİ SEÇMEZDİ"

Survivor 2014 ve 2015'i şampiyon olarak tamamlayan Turabi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ama asıl olay oylarla birinci olmak değil mi? Demek ki şampiyonun oy atanları daha çokmuş. Her ne olursa olsun tebrik etmek lazım. Acun abi kafasına göre şampiyonu seçiyor olsaydı, şampiyon yapmak isteyeceği son kişi bendim. Elinde olsa ilk hafta kovardı beni" dedi.

Demet Akalın, 'Survivor şampiyonunu Acun Ilıcalı seçmiyor' diyen Turabi Çamkıran'a tepki gösterdi

"KAFASINA GÖRE ŞAMPİYON SEÇSEYDİ MERVE YA DA HİLMİCEM OLURDU"

Turabi açıklamasının devamında ise "Acun abi bir kişiden nefret etse de, bir kişiyi sevse de hak yemez. En güzel örnek 2015 senesi. Benim davranışlarımdan pek haz etmezdi. Sürekli tartışırdık ve ceza yağmuruna tutardı beni. Hilmicem'i çok sevdiğini ve Merve'nin şampiyon olmasını istediğini hissederdim. Söylemezdi… Ama ben bilirdim ki gönlü bu ikisinden birisi şampiyon olsun isterdi. Eğer kafasına göre iş yapıyor olsaydı Merve ve Hilmicem finali olurdu. İlla kadın şampiyon olsun isteseydi o sene Merve şampiyon olurdu. O yüzden adamın günahına girmeyin! O kadar insanın hayalini" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın, 'Survivor şampiyonunu Acun Ilıcalı seçmiyor' diyen Turabi Çamkıran'a tepki gösterdi

DEMET AKALIN TEPKİ GÖSTERDİ

Yarışmanın en başından beri Nagihan'ı destekleyen Demet Akalın, finalde Adem'i desteklediğini açıkladı. SMS sonucu Nisa'nın birinci olmasına sinirlenen Akalın, şampiyon olacak kişiyi Acun Ilıcalı'nın belirlediğini iddia ederek "Yahu adam kafaya koymuş, kılıfı uydurmuş. Olan kafa bacak dikiş içinde emekler çöp bir yarışma… Yazık, günah" ifadelerini kullandı. Turabi'nin paylaşımına da sinirlenen şarkıcı, "Kendini Nisa'yla bir tutman inanılmaz" dedi.

Demet Akalın, 'Survivor şampiyonunu Acun Ilıcalı seçmiyor' diyen Turabi Çamkıran'a tepki gösterdi
Demet Akalın, 'Survivor şampiyonunu Acun Ilıcalı seçmiyor' diyen Turabi Çamkıran'a tepki gösterdi
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