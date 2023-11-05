 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Turabi'den görülmemiş meydan okuma! Survivor'daki rakiplerinin resimlerini silahla vurdu - Son Dakika

Turabi'den görülmemiş meydan okuma! Survivor'daki rakiplerinin resimlerini silahla vurdu

Son Güncelleme: 05.11.2023 13:27

İki kez şampiyonluk yaşadığı Survivor'da yeniden yarışacak olan Turabi, yarışmadaki rakiplerinin resimlerini silahla vurduğu anları yayınlandı.

Survivor'da yeniden yarışacak olan Turabi, sosyal medya paylaşımıyla rakiplerine meydan okudu. Turabi'nin meydan okuma şekli ise tepki çekti. Turabi, yarışmadaki rakiplerinin resimlerini silahla vurduğu anları yayınladı.

GÖZÜNÜ REKABET BÜRÜDÜ

Survivor All Star kadrosuna dahil olan Turabi, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Survivor All Star 2024'ün kadrosuna giren Turabi'nin gözünü rekabet bürüdü.

Turabi Survivor'daki rakiplerinin resimlerini silahla vurdu

RAKİPLERİNİN RESİMLERİNE ATEŞ ETTİ

Geçtiğimiz günlerde hasta yatağından paylaşımlar yapan ve Survivor'a katılıp katılmayacağı merak konusu olan Turabi rakiplerine gözdağı vermeye başladı. Turabi iki kez şampiyonluk yaşadığı Survivor'da yarışacağı rakiplerinin fotoğraflarını karpuzun üzerine yapıştırıp ateş etti. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Turabi bu hareketinden dolayı tepki çekti.

Turabi Survivor'daki rakiplerinin resimlerini silahla vurdu
Turabi Survivor'daki rakiplerinin resimlerini silahla vurdu
Turabi Survivor'daki rakiplerinin resimlerini silahla vurdu
Turabi Survivor'daki rakiplerinin resimlerini silahla vurdu

Survivor All Star, Turabi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Turabi'den görülmemiş meydan okuma! Survivor'daki rakiplerinin resimlerini silahla vurdu - Son Dakika


Son Dakika
13:08 Wanda Nara'nın bağımlılığı için Icardi eve buz makinesi aldı
13:08 Genel başkan tamam sıra onlarda! CHP kurultayında bugün Parti Meclisi üyeleri seçilecek
13:00 Turabi'den görülmemiş meydan okuma! Survivor'daki rakiplerinin resimlerini silahla vurdu
12:28 Galatasaray'da Muslera kritik maçlarda yok
12:14 81 il başkanıyla bir araya gelen Özel: CHP'ye yakışır bir PM listesi yapacağız
12:15 İYİ Parti lideri Akşener ve Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i tebrik etti
11:56 Okan Buruk, Ziyech için kararını verdi! Galatasaray'ın değişilmezi olacak
11:55 Deniz Akkaya Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'yı hedef aldı: Dilan Polat cevabı gibi bunları da Allah çok seviyor belli ki
11:50 İsrailli Bakan Eliyahu'ndan skandal çıkış: Gazze'ye atom bombası atılması seçenekler arasında
11:48 Kılıçdaroğlu'nun gitmesi için 203 kilometre yürüyen Tanju Özcan'dan Özgür Özel'e tebrik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2023 13:34:24. #1.12#
SON DAKİKA: Turabi'den görülmemiş meydan okuma! Survivor'daki rakiplerinin resimlerini silahla vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement