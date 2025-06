Türk Başarı Hikayeleri ABD\'de

SAĞLIK alanında program, belgesel, reklam kampanyası ve dijital içerikler hazırlayan Egopro Medya Kurucusu Birnaz Yılmaz Gülnahar, 'yeni bir yere gitmenin en güzel yanı, yeni insanlar tanımak' fikrinden yola çıkarak ABD'ye göç etmiş, kendi alanlarında başarıyı yakalamış kişilerin yaşam öykülerini ekranlara taşıyacaklarını söyledi. Gülnahar, "İlk bölümü 12 Temmuz'da yayımlanacak programın konuğu, ABD'nin en dinamik emlak piyasalarından New York'ta öne çıkan 365 Realty Group'un Kurucusu, Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Nicole Nurcan Kurt oldu" dedi.

Egopro New York'un ilk projesi olan programın bu bölümünde mevcut ekonomik koşullarda gayrimenkul piyasasının genel seyri takip edilirken; Nicole Nurcan Kurt'un 26 yılı aşkın kariyerine ışık tutulacak. Eğitimine Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde başladıktan sonra ABD'de devam eden başarılı iş insanı, öğretmenlikten emlak piyasasına uzanan yolcuğunu anlatacak.

'TÜRK LİDERLERİN ABD'DEKİ BAŞARI HİKAYELERİYLE İLHAM VERECEĞİZ'

Türkiye'de 'Uzman Bakışı' isimli programı yapan ve 2'nci Kariyer ve Teknoloji Günleri'nde 'En İyi Bilgilendirici Sağlıklı Programları Yapımcısı' ödülünü kazanan Gülnahar, yeni programının ilk bölümüne dair şu açıklamada bulundu:

"Amerika'ya geldiğimden beri çok güçlü ve ilham veren insanlar tanıdım. Onların azmi, mücadelesi ve başarı hikayeleri hepimize umut veriyor. Bu programda onların sesine, yolculuğuna ve değerlerine yer vereceğiz. Çünkü hepimizin bu hikayelerden öğrenecek çok şeyi var. Türk iş liderlerinin küresel sahnedeki yükselişine mercek tutarak girişimciler ve sektör profesyonellerine ilham olmaktan gurur duyuyoruz. ABD'deki Türk profesyonellerin kariyer basamaklarını nasıl çıktığını, özverilerini ve vizyonlarını ekrana taşıyarak ekran başında bizi izleyen herkese ilham vermeyi hedefliyoruz. İlk adımımızı da Türk zekasının ve azminin sınır tanımadığını bir kez daha kanıtlayan; NY Multiple Listing Service (MLS), NY Association of Realtors ve NY National Association of Realtors gibi önemli kuruluşlara üye olan Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Nicole Nurcan Kurt ile attık. Yaklaşık 30 yıla varan kariyer yolculuğundaki basamaklarda karşılaştığı zorlukları ve edindiği zengin deneyimleri kendisinden dinleyeceğiz."

'İNSAN HİKAYELERİNİN GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA EKRANLARA TAŞIYACAĞIZ'

Gülnahar, "Ben Amerika'ya adım attığımda, 'yeni bir yere gitmenin en güzel yanı, yeni insanlar tanımak' cümlesinin ne kadar derin bir anlam taşıdığını yeniden fark ettim. Medya sektöründe yıllar boyunca birçok güçlü hikayeye tanıklık ettim ama buraya geldikten sonra tanıdığım ilham verici, çalışkan ve başarılı insanların hikayeleri bambaşka bir etki bıraktı. Yeni programımızda Amerika'daki göçmenlerin, girişimcilerin, sanatçıların ve farklı alanlarda başarıyı yakalamış insanların hayatlarına yakından bakacağız. Onların mücadeleleri, azimleri ve başarı yolculukları hepimiz için birer ders niteliğinde. Her bölümde izleyicilerimizi hem duygusal hem de motive edici bir yolculuğa çıkaracağız. Türkiye'de sağlık ve belgesel içerikli yüzlerce televizyon projesine imza atmış bir yapımcı olarak, şimdi bu vizyonu Amerika'ya taşımak benim için ayrı bir gurur. Hem Amerika'daki Türk topluluğuna hem de uluslararası izleyiciye hitap edecek bu projede, insan hikayelerinin gücünü bir kez daha ekranlara taşıyacağız" dedi.

Türk iş dünyasının küresel arenadaki başarı hikayelerine yepyeni bir pencere açtıklarını söyleyen Gülnahar, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Girişimcilik ruhuyla farklı sektörlere yön verenlerden teknoloji ve sağlıkta gelişimin önünü açanlara, kreatif alanlarda adını duyuran isimlere kadar her bir liderin kariyer yolculuğunu, inovatif yaklaşımlarını ve uluslararası vizyonlarını mercek altına alacağız. Bu ilham verici seri ile Türk işgücünün kararlılığını ve küresel rekabetteki gücünü bir kez daha vurgularken, gelecek nesillere de yol haritası çizeceğiz. Nitekim biz de Egopro Medya'yı Türkiye'de yıllar içinde büyük bir emek ve istikrarla büyüttük. Yüzlerce doktor, onlarca televizyon kanalı ve sayısız projeyle sektörün güvenilir markalarından biri haline geldik. Şimdi aynı kararlılıkla Egopro New York'u da güçlü projelerle büyütmeye kararlıyız. Amerika'da attığımız her adım, sadece bir medya yatırımı değil. Aynı zamanda kültürler arası bir köprü kurma çabası. Ürettiğimiz içeriklerle hem Türk toplumuna hem de daha geniş bir izleyici kitlesine ilham vermeyi amaçlıyoruz."