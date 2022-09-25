Cerrahi Tarikatı'nın son yeni postnişini Ahmet Özhan oldu - Son Dakika
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Cerrahi Tarikatı'nın son yeni postnişini Ahmet Özhan oldu

25.09.2022 13:22

Türk Sanat Müziği sanatçısı Ahmet Özhan Ahmet Özhan, vefat eden fikir ve ilim adamı Ömer Tuğrul İnançer'in yerine, Cerrahi tarikatının yeni şeyhi oldu. Özhan, 17 yaşından beri Cerrahi Tarikatı'na mensup.

Eylül ayının başında hayatını kaybeden Cerrahi Tarikatı'nın lideri Ömer Tuğrul İnançer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla toprağa verilmişti.

TARİKATIN YENİ LİDERİ AHMET ÖZHAN OLDU

Tarikatın son postnişinin vefatı sonrası, "Yeni lider kim olacak?" sorusu merak edilirken, İncisam dergisinin genel yayın yönetmeni Mustafa Özel'in paylaşımı merakları giderdi. Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarikatın yeni postnişinin 17 yaşından beri Cerrahi Tarikatı'na mensup olan Türk Sanat Müziği sanatçısı Ahmet Özhan olduğunu aktardı.

Ünlü sanatçı Ahmet Özhan Cerrahi Tarikatı'nın şeyhi oldu

TARİKATLA 17 YAŞINDA TANIŞTI

Genç yaşından itibaren Cerrahi tarikatına mensup olan ünlü sanatçı, İnançer'in olmadığı günlerde meşkleri yönetiyordu.İnançer ile 17 yaşındayken Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde tanıştığını söyleyen Ahmet Özhan bir röportajında, ilk andan itibaren 'Hakk'a göçeceği zamana kadar' hiç ayrılmadıklarını ifade etmişti.

Ünlü sanatçı Ahmet Özhan Cerrahi Tarikatı'nın şeyhi oldu
Ünlü sanatçı Ahmet Özhan Cerrahi Tarikatı'nın şeyhi oldu
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Film Değil Gerçek! Ahmet Özhan Tarikat 'şeyhi' Oldu Film Değil Gerçek! Ahmet Özhan Tarikat 'şeyhi' Oldu

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Son Dakika Magazin Cerrahi Tarikatı'nın son yeni postnişini Ahmet Özhan oldu - Son Dakika


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