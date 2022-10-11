Usta oyuncu Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter, 70 yaşında yaşamını yitirdi

Muhabir gündemdeki iddiayı sordu, Bakan Soylu'nun yanıtı "Canım benim" oldu

Türk sinemasının usta oyuncularından olan Yıldız Kenter 2019'da 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Yıldız Kenter'in Nihat Akçan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Kenter'den acı haber geldi.

"NUR İÇİNDE YAT"

Yıldız Kenter'in dizinin dibinden ayırmadığı kızı Leyla Kenter 70 yaşından hayata veda etti. Acı haberi oyuncu Gül Onat, sosyal medya hesabından 'Sevgili Leylâ anneciğine kavuştun. Nur içinde yat. Çok Üzgünüm' sözleriyle duyurdu. Leyla Kenter uzun yıllardır kanser tedavisi görüyordu.

LEYLA KENTER KİMDİR?

29 Mart 1952 tarihinde dünyaya gelen Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter, bir dönem işi dolayısıyla Kenya'da yaşadı. Leyla Kenter, Cambridge'de iki fakülte bitirmiş ve ardından Dışişleri Bakanlığı personeli oldu. Aynı dönemde beraber çalıştığı arkadaşı ile dünyaevine giren Leyla Kenter, eşiyle aynı yerlerde çalışma imkânı bulamaması dolayısıyla görevinden istifa etti.

Büyükelçi olarak görev yapan eşiyle birlikte Türkiye'ye geldiği dönemlerde Bilkent Üniversitesi'nde dersler veren Leyla Kenter, kanser bir dönem tedavisi gördü.

Yıldız Kenter'in Nihat Akçan evliliğinden olan kızı Leyla Kenter, aynı zamanda Başlık Parası (Nazlı) 1973, Fatma Bacı (Ayşe) 1972, Vahşi Çiçek (Sema) 1971, Anneler Ve Kızları (Iraz) dizilerinde de rol aldı.