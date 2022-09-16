Afrikalı gençle evlenen Türk fenomenden eleştirilere derslik yanıt: Aşkın rengi yoktur - Son Dakika
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Afrikalı gençle evlenen Türk fenomenden eleştirilere derslik yanıt: Aşkın rengi yoktur

16.09.2022 22:15
Afrikalı gençle evlenen Türk fenomenden eleştirilere derslik yanıt: Aşkın rengi yoktur

Afrikalı eşiyle dünyaevine giren ve 2 kez de anne olan Türk sosyal medya fenomeni Fatma Nuruoğlu, eşiyle ilgili gelen eleştirilere, "Aşk ırk tanımaz ve aşkın rengi yoktur. Hepimiz Adem'in çocuklarıyız" şeklinde yanıt verdi.

Sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip çiftler arasında Fatma ve Hassan Nuruoğlu da yer alıyor. Ancak bu çiftin, diğerlerine nazaran farklı bir noktası var. Çünkü Fatma, birçok yaşıtının aksine eşini Türkiye'den değil Afrika'dan seçti.

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"İMKANSIZ AŞK" DEDİLER

İkilinin ilişkilerini sosyal medyada duyurmasının ardından çok sayıda olumsuz yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları çift için "İmkansız" yorumlarını yaptı. Fakat Fatma ve Hassan yılmayarak yuvalarını kurdu.

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ŞU ANDA İKİ ÇOCUKLARI VAR

Çiftçin şu anda iki çocuğu var. Son günlerde TOKİ'den aldıkları evle ilgili paylaşımlar yapan çift, mutlu şekilde hayatlarına devam ettiklerini belirtiyor. Fatma ise eşiyle ilgili gelen eleştirilere çok net tepki koyuyor.

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"HEPİMİZ ADEM'İN ÇOCUKLARIYIZ"

Çiftin sosyal medya hesabında, kendilerine yönelik eleştirilerle ilgili paylaştıkları not şu şekilde: "Bir Afrikalı gencine "imkansız aşk" denilebilecek şekilde Türk kıza aşık olan bir kanalı bu. Aşk ırk tanımaz ve aşkın rengi yoktur.size hepimiz Âdem'in çocuklar olduğumuz gösteren günlük hayat, evlilik, aşk hikayeler, nasıl tanıştık, eş seçimi nasıl olmalı ve evlilik tavsiyelerimiz paylaşıyoruz."

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