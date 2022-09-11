Emre Komutanım'da Kerem Asteğmen rolüne hayat veriyordu! Orçun Kaptan yıllar sonra ortaya çıktı - Son Dakika
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Emre Komutanım'da Kerem Asteğmen rolüne hayat veriyordu! Orçun Kaptan yıllar sonra ortaya çıktı

11.09.2022 21:53

Türkiye'de bir dönem izlenme rekorları kıran Emret Komutan dizisinde Kerim Asteğmen karakterine can verem Orçun Kaptan'ın yıllar sonraki hali gündem oldu. Kaptan'ın saçlarının ve sakallarının beyazladığı görüldü.

Türk dizisevelerin tuttuğu ve sıkı takip ettiği dizilerden biri de Emret Komutanım oldu. Yayınlandığı tarihte çok geniş kitlelere ulaşma imkanı yakalayan Emret Komutanım dizisinin oyuncularının son halleri de merak ediliyordu. Kerim Asteğmen karakterini canlandıran Orçun Kaptan da değişimiyle şaşırtan isimlerden biri oldu.

Emre Komutanım'da Kerem Asteğmeni canlandırıyordu! Yıllar onu da yaşlandırdı

DÖNEM DÖNEM EKRANLARDA BOY GÖSTERDİ

Orçun Kaptan, Emret Komutanım dizisinin sona ermesinin ardından dönem dönem farklı projelerle ekran önünde yer aldı. Geniş Aile, Sağ Salim, Hükümet Kadın, Her şey Yolunda Merkez filmleri bu projelerin arasındaydı.

Emre Komutanım'da Kerem Asteğmeni canlandırıyordu! Yıllar onu da yaşlandırdı

ŞU ANDA 42 YAŞINDA

Emret Komutanım dizisindeki rolüyle akıllara kazınan Kaptan, son haliyle dikkat çekti. Kaptan'ın saçlarına ve sakallarına beyaz düştüğü görüldü. Kaptan, geçtiğimiz gün Damla Cercisoğlu ile hayatını birleştirdi. İkili Emret Komutanım ve Kızlar Yurdu dizi setinde tanışmıştı.1980 doğumlu Orçun Kaptan 42 yaşındadır.

İşte Kaptan'ın son hali:

Emre Komutanım'da Kerem Asteğmeni canlandırıyordu! Yıllar onu da yaşlandırdı
Emre Komutanım'da Kerem Asteğmeni canlandırıyordu! Yıllar onu da yaşlandırdı
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Orçun Kaptan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Emre Komutanım'da Kerem Asteğmen rolüne hayat veriyordu! Orçun Kaptan yıllar sonra ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emre Komutanım'da Kerem Asteğmen rolüne hayat veriyordu! Orçun Kaptan yıllar sonra ortaya çıktı - Son Dakika
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