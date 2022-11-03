Türkiye'de değeri bilinmedi! Ciguli'yle ilgili bir gerçeği öğrenince çok şaşıracaksınız

Türkiye bugüne kadar birbirinden farklı binlerce sanatçı çıkardı. Bu sanatçılar arasında bazıları ise akıllara kazındı. İşte o sanatçılardan biri de Angel Yordanov Kapsov ya da bilinen adıyla "Ciguli"ydi. Yaşadığı dönem hor görülen Ciguli'nin hayat hikayesini öğrenenler büyük bir şaşkınlık yaşıyor.

İSMİ NEDEN CİGULİ?

Ciguli'nin gerçek adı resmi kayıtlarda Angel Jordanov Kapsov. Ailesi, o dönem Bulgaristan'da Türkçe ve İslami isimler yasak olduğu için Ahmet ismini kayıtlara geçiremedi. Ama aile arasında hep bu isimle anıldı ve bu ismini kullandı. Akordeonu çok hızlı ve kıvrak çaldığından ötürü, Bulgaristan'da o yıllarda çok popüler olan, Sovyet Rusya'da AvtoVAZ firmasının ürettiği VAZ-2101 model sedan arabanın daha çok bilinen adı olan Ciguli (İngilizce: Zhiguli) adıyla anılmaya başladı. Bu otomobil tıpkı Murat 124 gibi İtalyan Fiat 124'ün bir kopyası.

FAKİR BİR AİLEDEN GELİYOR

Beş çocuklu bir ailenin çocuğu olan Ciguli'nin müzisyenin babası Hüseyin, hamallık yapardı, annesi ise süpürgeci idi. Babası 1972 yılında vefat edince, ailesinin geçimini üstlenmek zorunda kalmıştır. 1974'de Ayten isimli hemşerisiyle evlenmiştir. Eşi Ayten hanım, tütün ve çimento fabrikalarında çalışmıştır. Bu hanımdan İbrahim ve Ferdi isimli oğulları doğmuştur. Türkiye'ye gelmesinde asıl etken olan ağabeyi İbrahim kalp krizinden vefat etmiştir.

GAZİNOLARDA ÇALIŞTI

Ciguli, 1991 yılında Çakıl Gazinosu'nda Hülya Avşar'a akordeon çalarak gazino hayatıyla tanıştı. 1998 yazında İzmir Fuarı'nda sahnede İbrahim Tatlıses ve Sibel Can'ın arkasında çaldı. İki sanatçının da sahne programı sırasında sergilediği renkli şovlarla adını müzik camiasında duyurdu. 1999 yılının Ocak ayında ise çıkardığı 'Binnaz' adlı şarkısıyla uzun süre gündemde kaldı. "Bizim Sokak" isimli dizide de rol alan Ciguli, 6. Kral TV Video Müzik Ödüllerinde En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı ödülüne layık görüldü.

TÜRKİYE'DE KÜÇÜMSENDİ

Bir zamanların en popüler ismi olan Ciguli'yi elitistler "soytarı" olarak nitelendirdi. Menajerleri ise kullandı ve parasını alamadı. Uzun süre İstanbul, Kuştepe'de tek göz bir odada, hasta annesiyle birlikte yaşadı ve Bulgaristan'da 57 yaşındayken bir hasta odasında hayatını kaybetti. Ciguli dünyanın en iyi akordeon virtüözlerinden biri olarak biliniyor.