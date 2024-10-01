Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

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Türk basınının usta isimlerinden Güneri Cıvaoğlu tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Cıvaoğlu, haftalar önce İstanbul'un ünlü restoranlarından birinde düşerek başını yere çarpmış ve hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

01.10.2024 07:40  Güncelleme: 08:06
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İstanbul'un ünlü restoranlarından birinde dengesini kaybederek düşen ve başını çarpan ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. 85 yaşındaki Cıvaoğlu tedavi gördüğü hastanede bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?

30 Temmuz 1939'da Ankara'da dünyaya gelen Güneri Cıvaoğlu, gazeteci, avukat, haber ve televizyon sunucusu görevlerini başarıyla gerçekleştirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken çalışmaya başlayan Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak gazeteciliğe adım attı.

Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

MİLLİYET GAZETESİNİN BAŞYAZARIYDI

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun kuruluş sürecinde sabah haberlerini hazırlayan ekipte yer aldı. Strasbourg Üniversitesi'nde bir süre ekonomi okudu. Tercüman gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Güneş gazetesinin ortakları arasındaydı ve uzun süre genel yayın yönetmenliğini de bizzat yürüttü. 1986-1996 yılları arası Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı, Show TV'de yöneticilik yaptı. 1996'dan beri Milliyet gazetesinin başyazarıydı. Kanal D'de ana haber bülteninin sunuculuğunu yaptı. Aynı kanalda 'Durum' başlıklı televizyon programını sunan Cıvaoğlu 'Şeffaf Oda' programı ile başka kanallarda da devam etti.

Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

Güneri Cıvaoğlu, İstanbul, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Yakup Turnagöl:
    Neyin rahmetini okuyorsunuz gençler. Adam rahmete inanmazdı ki, inandığı gibi gitsin. Onlar diyorlar ya hani; ışıklar içinde yatsın hesabı. 33 46 Yanıtla
  • Aykut Caliskan:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 65 6 Yanıtla
  • İRFAN AROL:
    Allah rahmet eylesin 45 10 Yanıtla
  • Emre Evkaya:
    Şeffaf oda (çocukluğum) ?? 38 6 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Değerli kişi, rahmetle 28 9 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun askerde harp okulu paşamin şaforudum komutanimin kayınbiraderi idi 17 16 Yanıtla
  • Saim Dolanbay:
    Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet Olsun İnşallah. 22 10 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet ruhu şad olsun inşallah 14 7 Yanıtla
  • Ömer Bilgin:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah çok yazılarını okudum Tercümanda 8 4 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Ne varsa bu başta var başı korumak lazim 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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