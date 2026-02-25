Ünlü mankenin podyumda zor anları! Bir adım bile atamadı

Open Stage Moda Günleri’nin altıncısı moda tutkunlarının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Organizasyonun son gününde düzenlenen ayakkabı temalı defile ise beklenmedik bir anla hafızalara kazındı.

PODYUMDA YÜRÜYEMEDİ

Defilede podyuma çıkan manken Eylem Aytaş, yürüyüşü sırasında zor anlar yaşadı. Aytaş, podyumda ilerlemekte güçlük çekti ve bir süre olduğu yerde durarak ayakkabılarını düzeltmeye çalıştı. Ancak yaptığı müdahale sorunu çözmeye yetmedi. Yürümekte zorlanmaya devam eden Aytaş, son olarak ayakkabılarını çıkardı. Ünlü manken, defileyi ayakkabılarını eline alarak tamamladı. O anlar salondaki izleyicilerin yanı sıra sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

YOĞUM YAĞDI

Kısa sürede yayılan görüntülere çok sayıda kullanıcı yorum yaptı. Sosyal medya paylaşımlarında “İzlerken bileklerim burkuldu”, “Heyecandan yürüyemedi galiba”, “Gülmemek için zor tuttum” ve “Provalarda denememiş mi?”, "İlk başta ayağı burkuldu ama sonra stresten yürüyemedi" gibi ifadeler yer aldı.