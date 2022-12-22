Oyuncu Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Oyuncu Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz yaşamını yitirdi

22.12.2022 11:43

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, sosyal medya hesabından annesi İncila Akdeniz'i kaybettiğini duyurdu. "Seni sonsuz seviyorum anne" diyen Akkoyun'un paylaşımına yakın arkadaşları ve sevenleri başsağlığı dileğinde bulundu.

Ekranların sevilen ismi Açelya Akkoyun annesini kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Akkoyun "Canımız, varlığımızın en kıymetli parçası Canımız annemiz Hakkın rahmetine kavuştu. Seni sonsuz seviyorum anne" diyerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAĞDI

Annesini kaybeden Açelya Akkoyun'a birçok ünlü isimden başsağlığı mesajı geldi. Akkoyun bir sonraki paylaşımında ise cenaze bilgilerini sevenlerine duyurdu.

Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz hayatını kaybetti

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

İncila Akdeniz'in cenazesi Ataköy beşinci kısım camiinde kılınacak ikindi namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacak.

Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz hayatını kaybetti
Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz hayatını kaybetti
Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz hayatını kaybetti
Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz hayatını kaybetti
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Açelya Akkoyun, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz yaşamını yitirdi - Son Dakika


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