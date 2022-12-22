Oyuncu Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz yaşamını yitirdi

Ekranların sevilen ismi Açelya Akkoyun annesini kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Akkoyun "Canımız, varlığımızın en kıymetli parçası Canımız annemiz Hakkın rahmetine kavuştu. Seni sonsuz seviyorum anne" diyerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAĞDI

Annesini kaybeden Açelya Akkoyun'a birçok ünlü isimden başsağlığı mesajı geldi. Akkoyun bir sonraki paylaşımında ise cenaze bilgilerini sevenlerine duyurdu.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

İncila Akdeniz'in cenazesi Ataköy beşinci kısım camiinde kılınacak ikindi namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacak.